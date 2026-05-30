Naruto es reconocido junto a Bleach y One Piece, como uno de los integrantes de los Tres Grandes, quienes fueron considerados los máximos referentes en la industria del anime y manga en el año 2000. Con el tiempo, Naruto ha luchado por mantenerse vigente con nuevos juegos y el anime Boruto, que ha tenido una recepción mixta por parte de los fans y se mantiene en pausa desde marzo de 2023.

Con todo y este proceso turbulento, el anime de Naruto cumplirá 25 años desde su primera emisión y está listo para volver a su camino ninja. Naruto comienza esta nueva etapa con buenas noticias, ya que TV Tokyo asegura que el Hokage de la Villa Oculta de la Hoja, tendrá algunos estrenos importantes en 2027.

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Si bien, estas son buenas noticias, TV Tokio no profundizó sobre el tipo de proyecto que veremos el próximo año. Lo que sabemos hasta ahora es que se trata de diferentes producciones y se incluyen videojuegos en esta lista. Se espera que 2027 sea solo el comienzo, donde, además de los anuncios, haya estrenos que acompañen la celebración por los 25 años del anime.

Esperamos que pronto se aclaren nuestras dudas y Naruto renazca con una nueva serie o películas que puedan extender el legado de los Uzumaki o nos cuenten de forma detallada algunos huecos argumentales de la historia original. Parece que la espera será larga, pero afortunadamente, después de 3 años de espera, por fin podremos ver los 4 capítulos especiales a cargo del estudio Pierrot. Recordemos que dichos episodios, a modo de remake del anime original, fueron retrasados para alcanzar la calidad deseada por el estudio, pero ya están listos y serán estrenados en 2026 con motivo de los 20 años de la franquicia.

Te recomendamos estar pendiente en LEVEL UP de este y otros temas relacionados con Naruto en el siguiente enlace. ¿Qué opinas del regreso de Naruto? ¿Te gustaría que Boruto saliera del hiatus y anunciara una nueva temporada? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios.

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