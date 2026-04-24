Witch the Showdown sorprende con su acción llena de waifus y ya tiene ventana de lanzamiento confirmada

El nuevo proyecto apuesta por combates rápidos, dificultad alta y una propuesta que combina reflejos y estrategia en cada partida.

La industria de los videojuegos sigue encontrando formas curiosas de mezclar géneros y ahora llega un título que apuesta por algo poco común. Imagínate un juego donde cada combate exige precisión total, reflejos rápidos y decisiones estratégicas con cartas. Esa es la promesa de Witch the Showdown, un proyecto que ya comenzó a llamar la atención por su estilo y propuesta.

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Detrás de este título están Perp Games y CitalesGames, quienes confirmaron que su nuevo juego llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series y PC, a través de Steam. Además, ya existe un demo disponible que permite probar su sistema de juego.

Un sistema de combate donde el timing lo es todo

El corazón de Witch the Showdown está en su combate. Aquí, cada enfrentamiento funciona como una pelea contra un jefe, lo que eleva la tensión desde el primer momento. La clave está en dominar los parries perfectos, ya que estos permiten generar maná y abrir oportunidades para atacar.

La propuesta combina acción rápida con construcción de mazos, lo que significa que no basta con reaccionar bien, también debes elegir correctamente tus cartas para adaptarte a cada rival. Esta mezcla crea una experiencia intensa que premia la práctica y la precisión.

Cartas, dificultad y modos para todo tipo de jugadores

El juego ofrece 5 niveles de dificultad, pensados tanto para jugadores nuevos como para quienes buscan un reto serio. Si apenas estás comenzando, puedes usar el modo Duelo, que permite practicar con mazos predefinidos y aprender las mecánicas básicas.

Por otro lado, los jugadores más experimentados podrán exprimir el sistema con estrategias más complejas. Cada carta tiene habilidades únicas, y dominarlas será clave para avanzar en los combates más exigentes.

Otro punto importante es su modo Torneo, que introduce elementos roguelike. Aquí tendrás que abrirte camino enfrentando rivales cada vez más difíciles, mientras construyes tu mazo con cartas y reliquias que obtienes tras cada victoria. Además, cada intento será diferente, lo que le da rejugabilidad al título.

Estilo anime y más contenido en camino

En lo visual, el juego apuesta por una estética inspirada en el anime moderno. La historia gira en torno a Luze, personaje que incluso tiene contenido narrativo en formato de manga dentro del demo.

La versión completa incluirá más personajes jugables, rivales y cartas, lo que ampliará considerablemente la experiencia cuando llegue en 2027.

¿Te llama la atención esta mezcla de acción y cartas? ¿Crees que este tipo de propuestas puede competir con otros roguelike populares? Cuéntanos en los comentarios.

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