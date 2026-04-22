World of Warcraft subirá de precio en México y Chile, ¿cuándo se aplicará el aumento y cuánto costarán las suscripciones del MMORPG?

Blizzard Entertainment confirmó que el tiempo de juego y los planes mensuales sufrirán incrementos en algunos país e LATAM

A pesar de tener más de 20 años sobre sus espaldas, World of Warcraft permanece como uno de los MMORPG más populares y queridos por la comunidad. Los fanáticos acérrimos sabrán muy bien que para probarlo se necesita contratar una suscripción mensual o pagar tiempo de juego.

Tristemente, los jugadores de México y Chile deberán desembolsar más dinero más para continuar sus aventuras por Azeroth. Mediante un comunicado en su blog oficial, Blizzard Entertainment dio a conocer que aplicará nuevos aumentos de precio que afectarán a los fanáticos de ambos países.

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World of Warcraft sufrirá aumentos de precio en estos países de LATAM

En el comunicado, la compañía hace hincapié en que el MMORPG se juega en distintas regiones del mundo, por lo que el equipo de desarrollo evalúa constantemente los precios en todos los tipos de moneda.

Blizzard explica que a veces se necesita ajustar algunos valores según distintos factores, como las condiciones de los mercados regionales y del panorama mundial. Como resultado de dicha evaluación, se tomó la decisión de aplicar nuevos aumentos de precio que impactarán en los bolsillos de los fanáticos de World of Warcraft en Latinoamérica.

En específico, los planes de suscripciones en México y Chile se volverán más caros. Como un acto de cortesía, la compañía revela que los valores actuales permanecerán vigentes hasta el 22 de junio de 2026, por lo que el cobro del nuevo precio se llevará a cabo hasta la facturación posterior a esa fecha.

World of Warcraft subirá de precio y será más caro en Chile y México a partir del 22 de junio de 2026

Los desarrolladores recomiendan a los jugadores elegir algunas de las opciones de compra antes de que se aplique el nuevo precio que entrará en vigor durante el verano de este año.

“Sabemos que las personas tienen muchas opciones de entretenimiento a su disposición, y no tomamos estos ajustes de precio a la ligera. Agradecemos que los jugadores elijan pasar su tiempo en World of Warcraft y tenemos el compromiso de garantizar que el juego brinde a México y Chile un entretenimiento de calidad”, comentó la empresa.

Por ahora, se desconoce si aumentos similares se aplicarán a otros países de LATAM, así como regiones como Estados Unidos, Europa, etcétera. Por el momento, parece que los fanáticos de México y Chile son los únicos que sufrirán la subida de precio.

¿Cuánto costarán las suscripciones de WoW en México y Chile?

En el comunicado oficial, Blizzard Entertainment invita a los jugadores visitar su sitio web en una fecha más cercana al 22 de junio para conocer el precio del tiempo de juego de 60 días no recurrentes y los ajustes de otros servicios, lo que incluyen mascotas, fichas, monturas, etcétera.

En el caso de México, el plan de 1 año costará $2598.69 MXN una vez que se aplique el aumento, lo que supone un costo mensual de $216.56 MXN, es decir, un descuento de 13%. Del lado de Chile, la suscripción de 12 meses empezará a costar $119.57 CLP a partir del 22 de junio de 2026.

El aumento se anunció poco después del lanzamiento oficial de Midnight, la más reciente expansión de WoW

A continuación, compartimos la lista completa de los nuevos precios de World of Warcraft:

México:

12 meses ― $2598.69 MXN (13% de descuento)

6 meses ― $1299.35 MXN (13% de descuento)

3 meses ― $699.69 MXN (6% de descuento)

1 meses ― $249.90 MXN

Chile:

12 meses ― $119.57 CLP (13% de descuento)

6 meses ― $59.788 CLP (13% de descuento)

3 meses ― $32.195 CLP (6% de descuento)

1 meses ― $11.499 CLP

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos incrementos? Déjanos leerte en los comentarios.

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