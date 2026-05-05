Xbox admite que nadie quiere usar su IA, por lo que detiene el desarrollo de Copilot para sus consolas

La inteligencia artificial puede ser muy útil, pero también es una realidad que estamos en un punto en el que está apareciendo en lugares donde a la mayoría no nos interesa. Tal era el caso de Gaming Copilot, inteligencia artificial de Microsoft que estaba en camino a Xbox, pero esos planes fueron cancelados.

Recordemos que en marzo, Microsoft anunció que Copilot estaba en desarrollo para consolas de Xbox y se esperaba que su debut fuera en algún punto de 2026. No obstante los planes cambiaron y es que Asha Sharma, jefa de Xbox, reveló que detuvieron el desarrollo de esta herramienta.



“[Microsoft] comenzará a apagar Copilot en móviles y detendrá el desarrollo de Copilot para consola”, dijo Sharma.

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… — Asha (@asha_shar) May 5, 2026

Asimismo, la directiva aseguró que Xbox necesita “moverse más rápido” y hacerse cargo de la fricción que existe con “jugadores y desarrolladores”. Desafortunadamente, no compartió más detalles sobre lo que están preparando para lograr eso.

NO TE LO PIERDAS: ¿Xbox dejará de fabricar hardware? Ante informes pesimistas, Microsoft afirma que las consolas “siempre estarán presentes”

¿De qué iba a servir Copilot en Xbox?

Antes de su cancelación, Gaming Copilot se perfilaba como una solución de inteligencia artificial dentro del ecosistema de Microsoft orientada a acompañar al jugador en distintos frentes. La idea era que funcionara como un asistente capaz de facilitar desde ajustes básicos de la consola y organización de contenido, hasta recomendaciones para mejorar la experiencia general.

También buscaba convertirse en una herramienta de descubrimiento, sugiriendo juegos y contenidos alineados con los gustos del usuario, a partir del análisis de sus hábitos y estilo de juego.

Su propuesta más llamativa, sin embargo, estaba en la asistencia directa durante las partidas. Gaming Copilot pretendía intervenir en tiempo real con pistas, indicaciones y orientación para superar retos, avanzar en la historia o entender mejor las mecánicas. Incluso podía informar sobre logros disponibles y otros detalles relevantes del título en curso.

ENTÉRATE: Microsoft llevará los clásicos de Xbox y Xbox 360 a tu PC con un nuevo programa de retrocompatibilidad, revela fuente confiable

No obstante, la realidad es que la inteligencia artificial no ha sido del todo bien recibida por muchos usuarios, por lo que tiene sentido que Microsoft se aleje para mejorar la oferta de Xbox en otros sentidos.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por el futuro de Xbox? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Xbox. Por otro lado, aquí encontrarás toda nuestra cobertura de temas relacionadas con la inteligencia artificial en los videojuegos.