Xbox Game Pass cerrará abril con muchos estrenos de día 1: juegos muy prometedores llegarán pronto al servicio de Microsoft

Microsoft sigue renovando Xbox Game Pass con novedades muy atractivas. Abril es un mes especialmente bueno para sus usuarios, pues varios lanzamientos de día 1 se sumaron al catálogo del servicio. La buena noticia es que la compañía tiene más sorpresas para cerrar el mes con broche de oro. Esta mañana, confirmó que más títulos nuevos llegarán directamente a su popular plataforma de suscripción en los próximos días.

Como todo servicio de suscripción, Xbox Game Pass y PC Game Pass también pierden contenido. Sus usuarios deben marcar su calendario, pues 9 títulos dejarán de estar disponibles muy pronto. A continuación, te compartimos los juegos que llegarán y los que se irán de ambas plataformas.

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¿Qué juegos llegarán a Xbox Game Pass en la recta final de abril de 2026?

Todos concuerdan en que los lanzamientos de día 1 son lo más atractivo de Xbox Game Pass. El servicio no decepcionará en este sentido, pues prepara títulos muy atractivos que se podrán disfrutar sin costo adicional desde su estreno. Uno de los más esperados es Vampire Crawlers, el nuevo juego de Poncle, creadores de Vampire Survivors que ahora apostarán por un deckbuilder con elementos roguelite.

Otro estreno que llegará directo al servicio es Kiln, la nueva y singular propuesta de Double Fine, equipo de Tim Schafer que pertenece a Xbox Game Studios. Los fanáticos de la ciencia ficción deben darle un vistazo a Aphelion, el próximo juego de Don’t Nod que también será un estreno de día 1 para Xbox Game Pass.

La alineación de estrenos para finales de mes se complementa con Heroes of Might & Magic: Olden Era y Sledding Game, propuestas interesantes que apuestan por la estrategia por turnos y experiencias relajantes para pasar un buen rato. Otro título destacado que se podrá disfrutar con una suscripción es Final Fantasy V, RPG de Square Enix que narra la aventura de Bartz.

Por si fuera poco, Microsoft también confirmó que juegos como TerraTech Legion, Trepang2, Sopa: Tale of the Stolen Potato y Little Rocket Lab llegarán a Xbox Game Pass o ahora se podrán disfrutar con una suscripción Premium. Abajo está la lista completa de novedades con sus respectivas fechas:

Estos juegos llegarán muy pronto al catálogo del servicio

Ultimate:

Vampire Crawlers (21 de abril)

Kiln (23 de abril)

Aphelion (28 de abril)

Sledding Game (30 de abril)

TerraTech Legion (30 de abril)

Premium:

Little Rocket Lab (21 de abril)

Sopa: Tale of the Stolen Potato (21 de abril)

Trepang2 (29 de abril)

Final Fantasy V (5 de mayo)

PC:

Heroes of Might & Magic: Olden Era (30 de abril)

Estos juegos desaparecerán muy pronto del servicio

Una de las desventajas de los servicios de suscripción es que el contenido caduca con el paso de los meses. Xbox Game Pass no es una excepción a la regla, por lo que pronto perderá 9 atractivos juegos de su catálogo. Sin duda, el título que más jugadores extrañarán será Dragon Ball Xenoverse 2, popular secuela de Dimps y Bandai Namco.

Xbox Game Pass también perderá atractivos juegos independientes, como Citizen Sleeper, Goat Simulator: Remastered y Revenge of the Savage Planet, así como Hunt: Showdown 1896, el aclamado shooter de Crytek. Estos y más juegos dejarán de estar disponibles en el servicio el próximo 30 de abril. Abajo está la lista completa:

Xbox Game Pass perderá un destacado juego de Dragon Ball y más títulos

Citizen Sleeper

Creatures of Ava

Dragon Ball Xenoverse 2

Endless Legend 2

Goat Simulator

Goat Simulator: Remastered

Hunt: Showdown 1896

Revenge of the Savage Planet

NHL 24

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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