Xbox Game Pass tendrá su mejor mes en lo que va del año: atractivos estrenos de día 1, novedades para el plan Essential y una sorpresa para los fans de Call of Duty llegarán en abril

El servicio de Microsoft perderá 5 títulos, entre ellos uno de los juegos más populares de la historia

Abril llegó con excelentes noticias para los usuarios de Xbox Game Pass. Microsoft quiere que este mes sea especial para los suscriptores de su servicio, así que preparó una alineación de juegos bastante llamativa para disfrutar en Xbox Series X|S, PC y la nube. La plataforma recibirá varios estrenos de día 1, novedades para su plan más económico y aclamados títulos de reconocidas franquicias.

Como cada mes, diversos juegos desaparecerán del catálogo de Xbox Game Pass Essential, Premium y Ultimate, así que los jugadores aún tienen una última oportunidad para disfrutarlos. Desafortunadamente, el servicio perderá uno de los mejores juegos de la historia a mediados de abril.

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¿Qué juegos recibirá Xbox Game Pass en abril de 2026?

A partir de hoy, los usuarios de Xbox Game Pass y PC Game Pass ya pueden disfrutar Final Fantasy IV, reconocida entrega de la franquicia JRPG de Square Enix. Lo llamativo es que es sólo el inicio de una serie de lanzamientos geniales que llegarán en los próximos días. El servicio recibirá esperados estrenos de día 1, como REPLACED y Vampire Crawlers, los próximos títulos de Sad Cat Studios y Poncle, respectivamente.

Xbox Game Studios sorprenderá con el debut de Kiln, el nuevo experimento de Double Fine que promete muchas horas de diversión. Los suscriptores también podrán disfrutar aclamados juegos de terceros que llegarán en los próximos días, como Hades II, FBC: Firebreak y Football Manager 26 en su versión para consolas y PC.

Bethesda y Activision Blizzard también tienen algunas sorpresas para los usuarios de Xbox Game Pass, pues The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered y Call of Duty: Modern Warfare se podrán disfrutar con los planes Premium, Ultimate y PC Game Pass. Microsoft no se ha olvidado de los usuarios Essential, pues el plan más económico ahora ofrecerá Warhammer Vermintide 2 en consolas y DayZ en PC. Abajo está la lista completa de novedades.

Las novedades que recibirá el servicio durante abril

Juegos que llegan al servicio en abril

Ultimate:

REPLACED (14 de abril)

EA Sports NHL 26 (16 de abril)

Vampire Crawlers (21 de abril)

Kiln (23 de abril)

Premium:

Final Fantasy IV (hoy)

FBC: Firebreak (8 de abril)

Planet Coaster 2 (9 de abril)

Tiny Bookshop (10 de abril)

Football Manager 26 (13 de abril)

Hades II (14 de abril)

The Thaumaturge (14 de abril)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (16 de abril)

Call of Duty: Modern Warfare (17 de abril)

Little Rocket Lab (21 de abril)

Sopa: Tale of the Stolen Potato (21 de abril)

Essential:

DayZ (8 de abril)

Warhammer Vermintide 2 (8 de abril)

PC:

Endless Legend 2 (Premium – 8 de abril)

Estos títulos tienen los días contados en el servicio de Microsoft

Una de las desventajas de los servicios de suscripción es que su contenido cambia constantemente. Xbox Game Pass no es la excepción, pues pierde juegos de su catálogo 2 veces al mes. A mediados de abril, el servicio se quedará con uno de sus juegos más atractivos: Grand Theft Auto V, el aclamado título de Rockstar Games que ha ido y venido del servicio.

El 15 de abril es el último día para que los usuarios de Xbox Game Pass puedan disfrutar la versión original y mejorada de GTA V en consolas y PC. Adicionalmente, el servicio también se quedará sin Ashen, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery y más títulos.

Como siempre, los suscriptores activos tienen acceso a un descuento especial para adquirir los títulos antes de que desaparezcan. Abajo está la lista completa de juegos que dejarán la plataforma en abril.

GTA V y más juegos desaparecerán del servicio

Ashen

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Grand Theft Auto V

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery

Terra Invicta

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