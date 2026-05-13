Xbox Project Helix podría ser 100% digital y no tendría unidad de disco, pero Microsoft trabajaría en un sistema que te permitirá usar tus juegos físicos

La consola next-gen de Microsoft tendría Positron, un nuevo tipo de programa de conversión de discos a formato digital

Xbox Project Helix pretende ser la salvación de Microsoft tras un par de generaciones difíciles. Cada vez conocemos más detalles de la consola next-gen, pero de igual forma aún hay muchas dudas en el aire. En particular, los fanáticos empiezan a preguntarse si será compatible con el formato físico.

Indiscutiblemente, esto plantea una interrogante: ¿la nueva plataforma de Microsoft prescindirá de una ranura para discos? Un nuevo reporte señala que ese será el caso, aunque de igual forma parece que la compañía trabaja en una alternativa que permitirá a los jugadores acceder a sus títulos de caja.

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Xbox Project Helix no tendría una unidad de disco

Esta información proviene del periodista Jez Corden, quien ya demostró ser una figura de fiar. En un nuevo artículo para Windows Central, señala que, de acuerdo con información provenientes de sus fuentes, la nueva consola de Microsoft será un sistema completamente digital.

El editor remarca que el próximo Xbox Project Helix no tendrá una unidad de disco, así que será un aparato 100% digital que se asemeje a una PC, una laptop u otros dispositivos modernos. En ese sentido, se parecerá mucho a la mayoría de las computadoras contemporáneas.

Jez Corden remarca una vez más que el formato físico pierde fuerza, por lo que también espera que el PlayStation 6, nombre extraoficial con el que se le conoce a la nueva consola de Sony, siga el mismo camino y sea un sistema totalmente digital. Eso sí, teoriza que los jugadores podrán comprar una unidad de disco por separado.

Xbox Project Helix abandonaría el formato físico y no tendría ranura para discos

Es un escenario factible al considerar el contexto actual, pues para nadie es secreto que las ventas de discos y cartuchos disminuyeron considerablemente en los últimos años. Para dimensionar el cambio de paradigma, vale la pena señalar que 85% de las ventas de juegos de PlayStation fueron digitales en el cuarto trimestre del año fiscal 2025.

Microsoft trabaja en Positron, un programa de conversión de discos a formato digital

Por supuesto, los reportes iniciales despiertan la preocupación de cientos de jugadores que tienen una gran colección de videojuegos físicos y aún prefieren ese formato frente al modelo digital. Afortunadamente, parece que Microsoft no dejará desamparado a dicho sector del mercado.

En su reporte, Jez Corden comenta que, de acuerdo con algunas investigaciones preliminares, la compañía trabaja en algún tipo de programa de conversión de disco a digital que otorgaría derechos de acceso a la librería física. A ese proyecto se le conoce bajo el nombre clave Positron, y estaría integrado al Xbox Project Helix.

Los detalles son excesivamente escasos, pero se cree que este sistema permitirá a los fanáticos jugar sus títulos físicos a través de la tecnología de la nube o mediante la iniciativa Xbox Play Anywhere.

Los juegos físicos aún funcionarían de alguna u otra forma en Xbox Project Helix gracias al sistema Positron

“Puede que no sea exactamente lo que parece según la información que recibimos, así que, por ahora, tómense esto con mucha cautela y con bastante especulación”, confesó el editor de Windows Central. Se desconoce cómo funcionaría este programa, pero el especialista promete que intentará averiguar más sobre el asunto.

Al considerar que muchos jugadores tienen una gran cantidad de títulos físicos de Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X|S, ciertamente los rumores resultan muy intrigantes. Por ahora, hay que tomar la información con pinzas y esperar que el equipo de Asha Sharma comparta sus planes.

Pero cuéntanos, ¿crees que la nueva consola será 100% digital? Déjanos leerte en los comentarios.

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