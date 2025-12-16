Xbox tendrá un tazón colegial en EUA y cada jugador universitario recibirá una ROG Xbox Ally X

La marca de Microsoft busca posicionarse en el futbol americano de la NCAA

Si eres fanático del futbol americano sabrás que es temporada de los tazones colegiales. Los mejores equipos de la NCAA se enfrentan en duelos directos y aunque solo en uno se compite por el campeonato, el resto lo hace por la gloria. Uno de estos enfrentamientos tendrá como protagonista a Xbox pues la marca de Microsoft se unió a ESPN para tener su propio tazón y aprovecharán el momento. Incluso el trofeo es alusivo al gaming, pero no se trata de un control o un Series X|S.

El Xbox Bowl enfrentará a los equipos universitarios de Missouri State y Arkansas State.

Así es el trofeo del Xbox Bowl ¿Cuándo se llevará a cabo?

La temporada de tazones del futbol americano colegial ya comenzó en Estados Unidos y uno de ellos será el Xbox Bowl. El duelo se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre en el Ford Center de Frisco, Texas.

El partido enfrentará a los equipos universitarios de Missouri State y Arkansas State. Al ser un duelo patrocinado por la marca de gaming de Microsoft, todo tiene que ver con videojuegos.

El trofeo que el equipo vencedor se llevará tiene la forma de un ovoide y en el centro se encuentra una ROG Xbox Ally X. El dispositivo portátil de ASUS se lanzó hace unos meses y ha tenido buenos resultados.

Como parte de la campaña que promociona este tazón colegial, los jugadores participantes recibirán una ROG Xbox Ally X antes del juego. Lo anterior fue revelado por la cuenta oficial de los Osos de Missouri State.

Microsoft Gaming en busca de remontar en un sector importante

El Xbox Bowl no es casualidad. La marca de Microsoft ha sufrido en años recientes y parte de su mal momento tiene que ver con su falta de presencia en escenas con consumidores potenciales.

Una de ellas es la de los juegos deportivos, en este caso el futbol americano colegial. El año pasado debutó EA Sports College Football, juego que marcó el regreso de esta competencia al gaming.

En 2024 fue el juego deportivo más vendido y en 2025 apunta a estar entre los preferidos del público. Sin embargo, la mayoría de copias se vendieron para PS5.

Ahora, Xbox trata de ganar presencia en el sector y llama la atención que lo haga de esta forma. De hecho, en EA Sports College Football 26 ya se puede jugar este tazón y todo el ambiente, así como el emparrillado, tienen motivos de la marca.

