¿Y Persona 6? ATLUS anticipa anuncios de cara al 30.º aniversario de la serie

En 2026 se cumplirán 10 años desde el lanzamiento de Persona 5, la última iteración de la saga RPG de SEGA que impulsó su popularidad. Fans longevos y nuevos han esperado tanto por una nueva entrega de la serie principal y ATLUS parece insinuar próximos anuncios y sorpresas.

En los últimos años los rumores en torno al siguiente juego principal de la serie Persona han sido profusos, pero hasta ahora ATLUS no ha hecho dicho nada oficial sobre el esperado título.

ATLUS prepara noticias para el 30.º aniversario de Persona

El siguiente año marcará también el 30.º aniversario de Persona, por lo que se espera que SEGA y ATLUS preparen algo especial y al parecer esta última compañía acaba de compartir un poco de sus planes.

Como parte de sus tradicionales mensajes de fin de año, desarrolladores de ATLUS hablaron de sus ambiciones para el Año Nuevo y llaman la atención principalmente los mensajes de Atsushi Nomura y Kazuhisa Wada para 4Gamer.net (vía Gematsu).

En sendos mensajes, ambos creativos recordaron que en 2026 se cumplirán 30 años desde el lanzamiento de la franquicia y agradecieron el apoyo de los fans.

¿Habrá noticias de Persona 6 en 2026?

Nomura, por un lado, comentó que esperan el día en que puedan hacer “otro anuncio” y Wada, por su parte, añadió que los preparativos marchan bien para celebrar una “gran variedad de iniciativas a nivel mundial” y que todos en ATLUS están haciendo lo que les corresponde para sea emocionante.

Lo mejor es que creen que en 2026 “habrá oportunidades para hablar sobre desarrollos futuros de la serie“, lo cual a muchos hace pensar sobre la revelación o por lo menos el anuncio formal del esperadísimo Persona 6, del cual únicamente sabemos gracias a información extraoficial.

Por ejemplo, un acertado informante compartió varias filtraciones, entre las cuales destacaba una imagen que supuestamente se usó en el desarrollo de Persona 6 y que sugiere que los colores temáticos del título serían verde, negro y blanco, además de que la entrega llegaría a Nintendo Switch 2, lo cual no debería sorprender si tomamos en cuenta que la nueva consola recibirá también Persona 3 Reload.

