Ya puedes jugar gratis Final Fantasy VII Rebirth en Switch 2 antes de su esperado estreno oficial

El nuevo demo ya está disponible y permite probar las primeras horas de esta ambiciosa entrega de Square Enix.

La emoción por Final Fantasy VII Rebirth sigue creciendo y ahora hay una forma perfecta de probarlo antes de su lanzamiento. Square Enix acaba de liberar un demo gratuito en Nintendo Switch 2, lo que confirma su fuerte apuesta por la consola híbrida.

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Esta prueba llega en un momento clave para la saga. La compañía ha mantenido buen ritmo con la trilogía remake en la plataforma y ahora quiere enganchar a más jugadores con un adelanto bastante generoso.

Un demo extenso con contenido clave del juego

El demo de Final Fantasy VII Rebirth permite jugar desde el inicio hasta el final del Capítulo 2, llamado “A New Journey Begins”, una porción importante de la aventura que ofrece varias horas de contenido si decides explorar con calma. Podrás ver a Cloud y a su equipo después de su escape de Midgar para conocer un mundo abierto mucho más amplio.

El tamaño del demo es 45 GB, una descarga pesada, pero tiene sentido considerando la escala del juego. Además, uno de los puntos más atractivos es que puedes transferir tu progreso al juego completo. Esto aplica siempre que no crees primero datos de la versión final del título.

Además, los jugadores que prueben la demo recibirán recompensas útiles, como el Kupo Charm y un Survival Set con objetos que ayudan en las primeras horas.

Un paso más en la ambiciosa trilogía

Te recordamos que Final Fantasy VII Rebirth es la segunda parte del remake del clásico de 1997. Retoma la historia tras Midgar y la expande con nuevos elementos. Además, la narrativa avanza hasta los eventos relacionados con la Ciudad Olvidada.

El lanzamiento completo está programado para el 3 de junio en Nintendo Switch 2 y este demo es una excelente oportunidad para prepararte.

¿Vas a probar el demo de Final Fantasy VII Rebirth en Switch 2? ¿Crees que el rendimiento afectará tu experiencia final? Cuéntanos en los comentarios.

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