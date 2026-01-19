Yoko Ono odió la primera versión digital de John Lennon en The Beatles: Rock Band, y criticó a los creadores del juego: ‘esto es ridículo, él no actúa así”

Los desarrolladores de Harmonix estuvieron de acuerdo con los comentarios y mejoraron la representación del músico

The Beatles es una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos, así que su salto al mundo de los videojuegos era sólo cuestión de tiempo. Eso finalmente sucedió en 2009 con el lanzamiento de The Beatles: Rock Band, que es una de las entregas más recordadas de la ahora extinta franquicia de ritmo. Eso sí, Yoko Ono, viuda de John Lennon, tuvo algunas críticas para los desarrolladores.

Por supuesto, el encanto principal del título de Harmonix, EA Distribution y MTV Games recae en la fantasía de jugar como el Cuarteto de Liverpool, así que representar a todos los integrantes de forma fiel y precisa era muy importante para los desarrolladores. En ese frente, el estudio enfrentó dificultades para trasladar a uno de los músicos a la pantalla.

Video relacionado: Hacer tus videojuegos es una pesadilla

Viuda de John Lenon odió la representación de su marido para The Beatles: Rock Band

Como parte del nuevo libro “La historia de Guitar Hero, Rock Band y el auge de los videojuegos musicales” del periodista Blake Hester, el director ejecutivo de Harmonix, Josh Randall, compartió algunas curiosidades relacionadas con la producción del videojuego temático de The Beatles.

Para crear el mejor título posible, los desarrolladores tuvieron reuniones constantes con Yoko Ono, quien brindaba retroalimentación al equipo. Al parecer, a la artista japonesa le disgustó mucho la primera representación digital de su difunto esposo John Lennon.

El extracto del texto narra la experiencia que tuvieron los desarrolladores al trabajar directamente con la esposa del cantante de The Beatles. Al parecer, la reacción de Ono fue muy negativa al principio, y al parecer “odió” la primera versión de su marido fallecido.

Yoko Ono criticó la primera versión de John Lenon, y exigió a los desarrolladores un estándar de calidad más alto

“Tenía reuniones donde decían: ‘Bueno, Yoko, aquí está nuestra representación de tu difunto esposo al cantar esta canción apasionada… ¿Qué te parece? (…) Dice: ‘eso se ve ridículo. Él no actúa así”, relató Josh Randall. El creativo reconoció que la artista japonesa tenía razón.

El desarrollador de Harmonix afirma que hacer videojuegos es muy difícil, y también destaca que esa versión en particular de John Lennon estaba menos trabajada en comparación con la del resto de los miembros de The Beatles. “Parecía un tipo deprimido que miraba los zapatos. No habíamos descubierto cómo representar su personalidad”, confiesa.

Yoko Ono exigió un estándar de calidad más alto

Josh Randall recuerda que Yoko Ono “era una clienta exigente, como debía ser”. Y aunque los artistas y animadores intentaron justificar el trabajo, al final reconocieron que ella tenía razón. Y a pesar de las críticas, el equipo agradeció la retroalimentación debido que le permitió mejorar la representación del icónico músico de la banda de rock.

“Exigía al equipo de desarrollo un estándar muy alto en cuanto a la representación de John Lennon en el juego, como debía ser”, confesó el director. Entonces, ¿cómo se abordaron las críticas? La compañía estudió a profundidad el concierto de la agrupación músical en el Shea Stadium de Nueva York.

“Puse imágenes del Shea Stadium. De inmediato apareció John Lennon de pie frente al escenario, mirándolos a todos con desprecio, como si a Dios le importara un comino el rock and roll. Lo vimos, y nuestro director de animación y yo nos conectamos. Nos miramos y Chris, el director de animación, le dio un toque a John en la espalda [y lo levantó un poco]. Y ella dijo: ‘¡Ese es John! ¡Ahí está!’”

The Beatles: Rock Band es uno de los mejores videojuegos músicales de ritmo de la historia

Pero cuéntanos, ¿eres fan de The Beatles: Rock Band? ¿Qué opinas de la representación de John Lennon? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Rock Band.

Video relacionado: Errores de programación que destruyeron juegos y consolas

Fuente