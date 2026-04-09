¿YouTube pondrá anuncios de 90 segundos o más que no se podrán omitir? La compañía responde a las críticas de los usuarios

Muchas personas dicen que se toparon con publicidad de más de 1 minuto que no se podía saltar en la plataforma de Google

Aunque es difícil de creer, hubo una época dorada en la que YouTube estaba libre de publicidad. Mucho cambió en los últimos años, y ahora los anuncios están muy presentes en la aplicación y casi siempre debemos ver al menos uno antes o durante el video. Aunque ya nos acostumbramos a las interrupciones, un reciente hallazgo generó miedo e indignación.

Muchos comerciales en la plataforma de Google se pueden omitir en 5 segundos, aunque también existen algunos que son imposibles de saltar y forzosamente debemos verlos completos para reproducir el video. El lado positivo es que, en la mayoría de los casos, la publicidad obligatoria dura medio minuto o menos.

Eso podría estar por cambiar, o al menos eso es lo que sugieren los nuevos descubrimientos. Esta situación causó polémica por obvias razones, lo que obligó a la compañía a pronunciarse al respecto para tranquilizar a la comunidad.

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¿Los comerciales obligatorios de 90 segundos llegaron a YouTube?

Los anuncios siempre estarán presentes en YouTube, pues Google empezó a tomar medidas muy severas en contra de los bloqueadores y demás extensiones de navegador que ofrecen una experiencia más “fluida” y libre de interrupciones. Esto significa que la única forma de evitar los anuncios es con la suscripción Premium de paga.

Naturalmente, muchos no están dispuestos a contratar un servicio y ya se resignaron a ver los comerciales que aparecen al inicio del video o durante momentos clave. El problema es que, según los informes de la comunidad, la publicidad tiene una extensión cada vez mayor.

En foros y redes sociales, múltiples usuarios reportaron que YouTube les obligó a consumir anuncios de 90 segundos o más que eran imposibles de omitir. Al parecer, ese tipo de publicidad es más común en la aplicación para Smart TV de la popular plataforma de videos.

Usuarios reportan que vieron anuncios obligatorios de 90 segundos o más mientras usaban la aplicación de YouTube para TV

El usuario piggstick3 destacó esta situación en un popular sitio web de Internet, y otros usuarios explicaron en la sección de comentarios que también vieron comerciales insaltables en la app para televisión.

“En ese caso, mejor veo la TV normal. YouTube es ridículo con sus comerciales. Hoy vi mi primer anuncio de más de 70 segundos en mi televisor. Simplemente corté el video y puse HBO Max en su lugar”, comentó una persona en el foro. “Ya no vale la pena ver YouTube. Hay que pagar para verlo en la pantalla grande o comprar el nivel Premium”, dijo otro.

Precisamente, la comunidad teoriza que Google impone anuncios imposibles de omitir en la aplicación de TV para motivar a los usuarios a contratar el servicio de suscripción. “Su plan es hacer que la publicidad sea cada vez más insoportable”, comentó otra persona inconforme por la situación.

YouTube responde a los informes y aclara la polémica

En marzo de 2026, Google confirmó que los anuncios se volverán más largos y serán imposibles de saltar. La compañía reveló en aquel entonces que la publicidad podría durar hasta 30 segundos, un cambio que se aplicó específicamente a la versión para TV de la aplicación.

Con este precedente sobre la mesa, muchos creyeron que los acontecimientos recientes demostraban que la plataforma volvió a incrementar el límite y empezó a implementar comerciales de 90 segundos o más.

Google respondió a los informes de los usuarios con un breve comunicado oficial. En declaraciones para el portal Dexerto, la empresa aseguró que actualmente no dispone de un formato de anuncios obligatorios de más de un minuto. Además, confirmó que ya investiga los reportes.

YouTube Premium es la única forma oficial que existe para eliminar por completo la publicidad y los anuncios de los videos

“YouTube no tiene un formato de anuncio no omitible de 90 segundos. Esto es algo que no probamos en este momento. Ya investigamos el asunto más a fondo”, comentó la compañía. Esta respuesta tranquilizó a los usuarios, pues parece que todo se trató de algún tipo de error aislado.

Aun así, algunas personas son poco optimistas y creen que sólo es cuestión de tiempo para que Google de el paso y empiece a implementar publicidad de larga duración, sobre todo en la versión para TV de su aplicación de videos.

Pero cuéntanos, ¿ya te topaste con algún anuncio muy extenso que no se pueda saltar? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre YouTube si visitas esta página.

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