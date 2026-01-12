Este país da duro golpe a YouTube y limita el tiempo para saltar cualquier anuncio

La plataforma de video monetiza con estos comerciales, pero algunos duran mucho y no se pueden saltar de inmediato

En algún momento de la vida podremos contar a los hijos, nietos y nuevas generaciones que hubo una época en la que podíamos ver YouTube sin anuncios. Después de algunos años, la plataforma se convirtió en una plataforma masiva y eso la llevó a tener comerciales y un consumo casi obligatorio. Si bien existe la opción de pagar el nivel Premium para evitar anuncios, hay autoridades que piensan que la experiencia común debe tener límites, y justamente eso es lo que sucederá en un país de Asia que puso un alto a la plataforma de video propiedad de Google.

NO TE LO PIERDAS: El gaming cada vez más costoso: advierten subida de precio de fuentes de poder y disipadores

YouTube y su polémica estrategia de anuncios

Gobierno de Vietnam pone límite al tiempo requerido para saltar un anuncio en YouTube y otras plataformas en línea

Para millones de usuarios de YouTube, la experiencia está acompañada por anuncios. Algunos de ellos aparecen al inicio de un video, otros en momentos relevantes. El detalle es que algunos de ellos tienen una duración obligatoria, o sea que se debe esperar tal cantidad de segundos para saltar el comercial.

En algunos casos eso ni siquiera se puede y el anuncio se debe consumir para seguir viendo el video, esto considerando que hay algunos que pueden durar hasta 30 segundos.

Pues bien, las autoridades de Vietnam dijeron no más a esta estrategia de monetización de YouTube. El gobierno vietnamita emitió el decreto 342/2025 en el que fija nuevas directrices a seguir en el país para la plataforma de video y para otras más.

De acuerdo con la información oficial (vía Dexerto) a partir del 15 de febrero de este año se establecerá un máximo de 5 segundos en todos los anuncios para que el usuario pueda saltarlos y pasar al contenido.

Esto aplica en YouTube, principalmente, pero también en otras plataformas y redes sociales como X, Facebook, Instagram, Twitch y más. Sin importar el tipo de comercial, bastarán 5 segundos para dar clic en el botón de “saltar”.

Asimismo, se menciona que, en el caso de anuncios que son imágenes fijas, o sea que no tienen secuencia de video, ni siquiera se establecerá un límite. Esto significa que el usuario podrá quitarlos de inmediato para consumir el video o contenido que le interesa.

YouTube tiene varios métodos para impedir que se bloqueen los anuncios

¿Qué ha hecho YouTube en su incansable guerra contra los bloqueadores de anuncios?

En años recientes, YouTube intensificó sus medidas de presión y restrictivas tras el aumento en el uso de programas y herramientas para bloquear anuncios.

La primera línea de defensa es el bloqueo de las extensiones e incluso la imposibilidad de ver videos si el sistema detecta que el usuario tiene un bloqueador en su navegador. En este caso, se da un juego similar al del “gato y el ratón”, pues tanto la plataforma como los bloqueadores se actualizan de forma proporcional.

Otra medida aplicada por YouTube es la inclusión de los comerciales en el video mismo, o sea que no se trata de un corte o una porción independiente del video. Imagínalo como el formato de programación y comerciales tradicional de TV, algo que la comunidad rechaza, en parte porque el fantasma arcaico de la televisión es mal visto por las generaciones digitalizadas.

Otra medida polémica es la posibilidad de que YouTube genere condiciones que aumenten el uso de recursos en la PC o el equipo del usuario, si hay un software antianuncios. El resultado es la ralentización como medio de presión para que la persona vea los comerciales.

Hasta ahora, la opción más viable y pacífica es suscribirse a YouTube Premium, nivel que retira los anuncios en todos los videos.

ENTÉRATE: Jugar será más caro en 2026: directivo de Samsung advierte que los televisores y móviles también subirán de precio por la crisis de memoria

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente