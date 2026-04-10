YouTube Premium sube de precio, ¿el servicio que elimina los anuncios también será más caro en México y LATAM?

Los usuarios que quieran disfrutar videos y música sin publicidad en la plataforma de Google deberán pagar más al mes

Hubo una era en la que los servicios de suscripción parecían el Santo Grial porque eran baratos e incluían muchos beneficios. Tristemente, muchas de esas propuestas sufrieron aumentos de precios y cambios significativos en su oferta. YouTube Premium es el más reciente programa de paga que se vuelve más caro.

A través de un anuncio oficial, Google dio a conocer que todos los planes de su popular iniciativa de paga verán incrementos de precio, lo que significa que los miembros deberán gastar más dinero para acceder a las mismas ventajas. El cambio se verá reflejado muy pronto en un país, y la comunidad de Latinoamérica está preocupada.

Sin lugar a dudas, el atractivo principal de YouTube Premium es eliminar los anuncios que aparecen antes, durante y después de los videos. Los suscriptores gozan una experiencia libre de interrupciones, y además tienen acceso a otros beneficios: desde reproducción en segundo plano hasta descargas para ver contenido sin conexión.

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YouTube Premium y Music subirán de precio y serán más caros

Google anunció que su servicio de paga mantendrá estas ventajas, pero muy pronto será necesario gastar más para contratar la membresía mensual.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el plan individual de YouTube Premium pasará de $13.99 USD a $15.99 USD al mes, mientras que el nivel familiar para hasta 6 cuentas subirá de $22.99 USD a $26.99 USD mensuales. Aunque se podría argumentar que es un incremento pequeño, sospechamos que los usuarios no están felices con el cambio.

Además, los suscriptores deberán pagar $8.99 USD para contratar YouTube Premium Lite, lo que supone un incremento de $1 USD con respecto al precio anterior de $7.99 USD. Este plan elimina los anuncios en los videos, pero no permite la reproducción offline y tampoco remueve la publicidad en las canciones y el contenido de música.

YouTube Premium y YouTube Music subieron de precio y ya son más caros en Estados Unidos

Al respecto, YouTube Music, que también se incluye en el servicio Premium o se puede adquirir por separado, verá un aumento y pasará a costar $11.99 USD.

Si consideramos que muchos jugadores utilizan la plataforma de Google para encontrar guías de sus juegos favoritos, así como para ver videos de famosos creadores de contenido y streamers, este ajuste también afecta a la comunidad gamer.

Los nuevos precios de suscripción entrarán en vigor ahora mismo para los nuevos clientes, y el cambio se reflejará en su próximo ciclo de facturación en junio de 2026. Por ahora, el ajuste sólo se aplicó en Estados Unidos y se desconoce si hay planes de implementar medidas similares en México y otros países de Latinoamérica.

A pesar de las críticas, Google justifica los aumentos

Los informes detallan que los suscriptores existentes ya comenzaron a recibir notificaciones sobre el aumento de precio a través de sus correos electrónicos.

Sobra decir que la comunidad está muy decepcionada con esta situación. Si bien por ahora solamente los usuarios de Estados Unidos deberán pagar más para contratar el servicio de suscripción, los miembros activos que residen en nuestro país y el resto de LATAM temen que sea cuestión de tiempo para que también suba el precio en la región.

El año pasado se dio a conocer que YouTube Premium y Music superaron los 125 millones de suscriptores en todo el mundo, frente a los 100 millones que había en 2024.

Los servicios de YT tienen más miembros activos que nunca, pero aun así Google pensó que era necesario cobrar más dinero

A pesar del aumento en las estadísticas, Google defendió el ajuste en los precios y señaló que es una medida que permite “mantener las funciones que nuestros suscriptores más valoran: visualización sin anuncios, reproducción en segundo plano y una enorme biblioteca de más de 300 millones de canciones en YouTube Music”.

Pero dinos, ¿planeas cancelar tu suscripción de pago si sube el precio en nuestro país? ¿Crees que es un mal necesario? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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