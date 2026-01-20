Youtuber crea la Ningtendo PXBOX 5, una consola todo en uno que corre juegos de PS5, Xbox Series X y Switch 2

La plataforma es totalmente funcional, y permite jugar los exclusivos de los dispositivos de Sony, Microsoft y Nintendo

Aunque la exclusividad en la industria de los videojuegos es más laxa que nunca y ahora es muy común ver títulos de PS5 en Xbox y viceversa, es innegable que aún existen propuestas que sólo están disponibles en una plataforma. Para solucionar este problema, una modder creó un proyecto muy interesante: la Ningtendo PXBOX 5.

Como su nombre deja entrever, este curioso dispositivo tiene un objetivo en mente: unificar los ecosistemas de Microsoft, Nintendo y Sony en un dispositivo personalizado. Por disparatado que suene este concepto, una experta en tecnología se las arregló para materializarlo y hacerlo totalmente funcional.

Combinan el PS5, Xbox y Switch 2 en una consola única

La responsable de este invento es Xiao Ningzi, una youtuber de China que saltó a la fama gracias a sus videos de tecnología. Su más reciente hazaña es una consola todo en uno que permite cambiar entre los sistemas del Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X|S en cuestión de segundos.

La idea de este proyecto surgió cuando la creadora de contenido se dio cuenta de que tenía que conectar y desconectar cada consola si deseaba jugar sus respectivos exclusivos. De esta manera, ideó una forma de combinar todas las plataformas en un ecosistema único. Es así como nació la Ningtendo PXBOX 5.

Lo primero que llama la atención es el diseño triangular que recuerda a un dispositivo de ciencia ficción. Xiao Ningzi se inspiró en la Mac Pro de Apple, cuya forma es perfecta para albergar los componentes internos del PS5, Xbox Series X y Nintendo Switch 2 de forma compacta.

Gracias a este invento, PS5, Xbox Series X y Nintendo Switch 2 forman parte de un dispositivo unificado

Lo más increíble es que esta obrade la ingeniería moderna y el trabajo artesanal es totalmente funcional. Tal como se observa en el video de YouTube, la consola híbrida es capaz de correr los juegos de cada sistema sin problemas.

La Ningtendo PXBOX 5 tiene un botón que permite intercambiar entre consolas en sólo 3 segundos. En el material se observa que la youtuber juega Donkey Kong Bananza en Switch 2, y luego salta al PlayStation 5 para probar Ghost of Yotei. Este proceso es muy rápido, casi Instantáneo. Pero claro, para hacer realidad este proyecto fue necesario superar toda clase de retos técnicos.

Así funciona la nueva Ningtendo PXBOX 5

El primer desafío fue el tamaño. Para hacer que los 3 sistemas entraran dentro de la carcasa, fue necesario reducir las consolas a sus componentes internos más básicos, por lo que las fuentes de alimentación y los refrigeradores individuales se dejaron a un lado.

De esta manera, el objetivo era que las 3 placas de circuito impreso (PCB) se conectaran en cada lado de la consola. El diseño triangular permitió crear un bloque de aluminio a medida que funcionara como un disipador de calor, lo que evitó que la Ningtendo PXBOX 5 se convirtiera en una carcasa llena de ventiladores.

Xiao Ningzi cambió el TIM de metal líquido por una pasta técnica en el SoC del PlayStation 5, y se registraron temperaturas máximas de 60°C durante las sesiones de prueba. Las placas de la consola de Sony y el dispositivo de Microsoft funcionan con 12 V CC y conectaron en paralelo. Para el Switch 2, se utilizó una placa de activación.

La nueva consola Ningtendo PXBOX 5 es totalmente funcional, y es capaz de correr juegos exclusivos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch 2

Otro reto importante fue implementar el dock de la plataforma de Nintendo, lo que obligó a la youtuber a crear una carcasa impresa en 3D a medida para la placa base.

A pesar de lo aparatoso de su diseño, la consola funciona perfectamente con una fuente de alimentación de 250W. Un dato importante a considerar es que tanto el Xbox Series X como el PS5 están en sus versiones digitales, pues no hubo espacio para integrar una unidad de disco.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este invento? ¿Te gustaría que esta consola híbrida fuese oficial? Déjanos leerte en los comentarios.

