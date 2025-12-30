Zelda: Breath of the Wild se reinventa con un mod que permite jugarlo completo en realidad virtual

Un grupo de modders llevó el clásico de Nintendo a una experiencia inmersiva en primera persona que cambia por completo la forma de recorrer Hyrule.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los juegos más influyentes de la última década. Su mundo abierto, libertad y sistemas emergentes siguen inspirando a jugadores y desarrolladores. Ahora, un ambicioso mod demuestra que todavía hay nuevas formas de redescubrir Hyrule, incluso varios años después de su lanzamiento original.

Recientemente se confirmó la existencia de un mod que hace que Breath of the Wild sea completamente jugable en realidad virtual. No se trata de una simple prueba técnica ni de una demo limitada. La experiencia permite recorrer todo el juego desde una perspectiva en primera persona, usando controles de movimiento y seguimiento completo del cuerpo.

El resultado es una forma totalmente distinta de explorar el mundo: escalar montañas, entrar a santuarios o enfrentarse a enemigos adquiere otra dimensión cuando el jugador “está” dentro de Hyrule.

¿Qué ofrece el mod de realidad virtual de Breath of the Wild?

Este proyecto destaca por su nivel de detalle y por no comprometer las bases del juego original. El mod incluye renderizado estéreo completo con soporte de 6 grados de libertad, lo que permite mover la cabeza y el cuerpo de forma natural. Además, no utiliza renderizado alternado por ojo, lo que mejora la estabilidad visual.

El jugador cuenta con soporte completo de manos y brazos, lo que hace posible empuñar espadas, antorchas o incluso brazos de bokoblin durante el combate. También se pueden usar gestos para equipar y lanzar armas, aumentando la sensación de presencia.

Los controles de movimiento permiten interactuar con el entorno para resolver acertijos, encender fuego o manipular objetos del mundo. Para quienes prefieren una experiencia más tradicional, existe un modo opcional en tercera persona.

Otro punto clave es la compatibilidad con otros mods. BetterVR únicamente modifica el código del juego y no altera los datos originales, por lo que la mayoría de los mods existentes funcionan sin problemas.

Un vistazo al futuro de Hyrule

Aunque Nintendo nunca ha anunciado soporte oficial de realidad virtual para Breath of the Wild, este proyecto demuestra el potencial que tendría la saga en este tipo de formatos. La inmersión y la escala del mundo encajan de forma natural con la tecnología VR.

Vale la pena señalar que BetterVR es un mod de conversión de pantalla plana a realidad virtual y ya está disponible en el sitio de sus responsables. Además, es gratuito y de código abierto, lo que permitirá a la comunidad seguir mejorándolo y adaptándolo con el tiempo.

