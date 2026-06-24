Los jugadores de Nintendo Switch 2 siguen esperando la llegada de 007 First Light, una de las propuestas más llamativas protagonizadas por el famoso agente secreto. Aunque la versión para la nueva consola fue retrasada para darle más tiempo al equipo de desarrollo, parece que la espera podría valer la pena.

Tras el exitoso lanzamiento del juego en otras plataformas, muchos fans comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo con la edición para Nintendo Switch 2. Ahora, IO Interactive compartió una actualización alentadora que deja claro que el proyecto continúa avanzando de forma positiva.

La optimización es la prioridad para IO Interactive

Durante una entrevista reciente, Jonathan Lacaille Smit de IO Interactive habló sobre el estado actual de 007 First Light en Nintendo Switch 2. Según explicó, el equipo está concentrando sus esfuerzos en optimizar el juego para ofrecer la mejor experiencia posible.

De acuerdo con el desarrollador, el proyecto avanza de manera constante y los resultados obtenidos hasta ahora son muy positivos. El estudio considera que la optimización y el rendimiento son aspectos fundamentales para esta versión.

Smit comentó que el desarrollo “avanza a toda velocidad” y que están observando un progreso muy favorable en el proceso de optimización. También señaló que quieren dedicar el tiempo necesario para garantizar que el rendimiento alcance el nivel de calidad que esperan tanto los desarrolladores como los jugadores.

Todo apunta a un lanzamiento este verano

Aunque IO Interactive todavía no reveló una fecha específica para el estreno de 007 First Light en Nintendo Switch 2, la compañía aseguró que todo marcha según lo planeado.

Smit explicó que el estudio sigue trabajando con la vista puesta en los próximos meses del verano. Además, mencionó que compartirán más detalles cuando estén listos para hacerlo.

Las declaraciones indican que el desarrollo continúa dentro de los tiempos previstos y que el equipo está satisfecho con los avances obtenidos hasta ahora.

Por ahora, los seguidores de James Bond tendrán que esperar un poco más para descubrir cómo luce la aventura en Nintendo Switch 2. Sin embargo, las palabras de IO Interactive ofrecen confianza y dejan claro que el proyecto sigue en buen camino.

¿Estás esperando jugar 007 First Light en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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