Mucho se ha hablado sobre la posición de los actores de doblaje que asisten a las convenciones y cobran por tomarse una foto con ellos, grabar un audio personalizado o conseguir su firma en algún producto relacionado con sus personajes. Uno de los casos más populares ocurrió con Mario Castañeda, actor de doblaje que da voz a Goku en español latino. El actor ha comentado que cambió su postura respecto a esta situación para darle valor a su trabajo, a pesar de que en un principio lo hacía gratis.

En esta ocasión, la situación involucra a Masako Nozawa, actriz japonesa de 89 años que da voz a Goku, Goten, Gohan y otros personajes en todas las versiones de Dragon Ball. La actriz fue anunciada como invitada de la convención Tokyo X 2026, celebrada en Houston, Texas, el 26 y 27 de septiembre.

En esta convención se ofrece la posibilidad de conseguir el autógrafo de Masako Nozawa a cambio de $3,000 USD, que equivale a más de $50,000 MXN. Dicha situación ha generado debate entre los fans del anime al considerar que es un precio excesivo por parte de la convención.

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Para adquirir la preciada firma, la administración de la convención listó algunas condiciones a través de Instagram. En la publicación se indica que el costo por autógrafo será de $3,000 USD, se podrán firmar hasta 3 artículos por persona y se firmarán únicamente productos oficiales. También se menciona que algunos productos como figuras Funko y TCG serán excluidos a pesar de tratarse de productos oficiales.

Otro aspecto importante es que, a pesar de tener una reunión 1 a 1 con Masako Nozawa, no será posible tomarse fotos con ella, tampoco selfies o cualquier tipo de retrato al lado de la voz de Goku.

Algunos fans consideran que la convención Tokyo X 2026 busca sacar provecho de la invitada al tratarse de una voz extremadamente popular, su avanzada edad y provocar “fomo” en los asistentes al ser una actriz japonesa que no acostumbra salir de su país con regularidad.

El autógrafo de Masako Nozawa se oferta en sitios como Ebay por $4,000 USD

¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Te parece un precio justo? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre Dragon Ball y más contenido relacionado con el mundo del anime, puedes visitar esta página.

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