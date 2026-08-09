Marvel Rivals sigue más vivo que nunca gracias a las constantes actualizaciones que agregan nuevo contenido al hero shooter de NetEase. The Hood, el supervillano de los cómics de Marvel, es el nuevo personaje que se une al reparto de personajes para sumar un total de 53 héroes y villanos.

El pistolero de la capa roja se suma a la temporada 9.5: The Mystery of Thebes y, además de sus habilidades para atacar a distancia, llama la atención su Ultimate, que convierte a The Hood en un poderoso demonio torreta. Lo interesante es su diseño, pues algunos fans creen que es idéntico al Demonio Pistola, uno de los personajes más importantes en el universo de Chainsaw Man.

¿Quién es The Hood?

La verdadera identidad de Hood es Parker Robbins, un ladrón que gana sus poderes luego de robarle su capa y botas mágicas a un poderoso demonio. En Marvel Rivals, Parker ocupa la posición de Vanguard y combina el uso de pistolas con poderes sobrenaturales provenientes de su capa.

The Hood es un personaje que combina la ofensiva con sus proyectiles de energía oscura y la habilidad de crear barreras para convertirse en un personaje de apoyo ante cualquier situación.

Además de esta dualidad, The Hood puede activar su poderosa definitiva, en la que se transforma en una criatura que a primera vista tiene una fuerte inspiración de los diseños de Tatsuki Fujimoto.

Al activar su forma demoníaca, The Hood se convierte en un demonio pistola. En esta forma, su cuerpo adquiere una apariencia monstruosa y las armas pasan a formar parte de su propia anatomía, convirtiéndolo prácticamente en un arsenal viviente.

Demonio Pistola, uno de los personajes más importantes de Chainsaw Man

Lo interesante ocurre cuando tomamos en cuenta que The Hood hizo su primera aparición en 2002, mientras que el Demonio Pistola apareció por primera vez en Chainsaw Man en 2028. Esto invertiría las cosas al tener en cuenta que The Hood fue creado unos años antes; sin embargo, la transformación exclusiva para Marvel Rivals no aparece en los cómics.

Esta situación ha generado debate en foros donde los fans discuten si se trata de una casualidad o si NetEase se basó directamente en el trabajo de Fujimoto. Hasta el momento, los desarrolladores de Marvel Rivals no se han pronunciado al respecto, pero al poner a ambos personajes al lado de otro, podemos ver un gran parecido entre los dos personajes.

¿Qué te parece la llegada de The Hood a Marvel Rivals? ¿Consideras que el personaje tiene influencia de Chainsaw Man? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios.

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