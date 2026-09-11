El tiempo pasa volando y hoy se cumplen 25 años de los atentados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, Estados Unidos. Este hecho impacto al mundo entero y a distintos sectores, como los videojuegos.

En ese entonces, algunos títulos en desarrollo que estaban cerca de su lanzamiento tuvieron que hacer cambios de emergencia para evitar polémicas y retiraron todo contenido que pudiera relacionarse con este lamentable suceso.

A continuación, te contamos cuáles fueron y qué modificaciones hicieron.

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Grand Theft Auto III tuvo que cambiar su fecha de lanzamiento y hacer cambios de emergencia

Uno de los casos más sonados fue el de GTA III, el título tenía una ventana de lanzamiento para finales de septiembre o inicios de octubre, pero tras el atentado del 9/11, los desarrolladores decidieron cambiar la fecha de estreno y al final debutó el 22 de octubre.

También revisaron el contenido y modificaron el color de las patrullas para que no se pareciera al de la policía de Nueva York. Asimismo, retiraron una misión con enfoque terrorista y eliminaron los anuncios internos de la compañía Plummet Airlines que mostraba un avión en picada.

Todo esto se tuvo que hacer pues Liberty City se inspira en Nueva York.

GTA III y Liberty City se inspiraron en Nueva York

El final de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty tuvo que cambiar

Uno de los juegos más esperados a inicios de este siglo fue Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Su historia se desarrolla en Manhattan, Nueva York y cuando sucedió el atentado, Hideo Kojima tuvo que modificar el final.

En la versión original, Arsenal Gear se estrellaría contra la ciudad, derrumbaría la Estatua de la Libertad y prácticamente la mitad de Nueva York desaparecería. Konami y Kojima quitaron esa versión y modificaron el final. También eliminaron imágenes reales del World Trade Center que aparecerían en el discurso de Solid Snake en el final del juego.

Arsenal Gear destruiría una parte de Nueva York, pero Kojima tuvo que cambiar el final

La pelea final de Spider-Man 2 sucedió en otra locación

Si de cambios de emergencia se habla tras el 9/11, Activision sabe de ello. Spider-Man 2: Enter Electro tenía fecha de lanzamiento para el 18 de septiembre, pero los atentados movieron la fecha un mes después.

El problema fue que algunas copias ya estaban en tiendas, así que la compañía tuvo que retirarlas antes de que hubiera polémica. El detalle es que la pelea final se llevaba a cabo en las Torres Gemelas del World Trade Center, por lo que la compañía tuvo que cambiar la locación de la batalla y ordenar nuevas copias en disco con este cambio.

La misión final en las Torres Gemelas tuvo que eliminarse en el último momento

La portada de esta entrega de Command & Conquer coincidió con el peor momento

Una de las peores coincidencias ocurrió con los desarrolladores de Command & Conquer: Red Alert 2 – Yuri’s Revenge.

El equipo tuvo que cambiar de inmediato la portada del juego pues todo lo que podía generar escándalo estaba ahí. La portada mostraba la Estatua de la Libertad y los rascacielos de Nueva York. La contraportada incluía una hoz y un martillo, símbolo de la Unión Soviética, y, peor aún, mostraba un avión a punto de estrellarse contra las Torres Gemelas.

No hay mucho más que decir...

Los edificios simbólicos del poder financiero fueron eliminados de Microsoft Flight Simulator 2002

Otro cambio en un videojuego a raíz de los eventos del 11 de septiembre de 2001 fue el retiro de las Torres Gemelas de Nueva York de Microsoft Flight Simulator 2002.

Microsoft lo hizo por respeto, pero también para evitar que los jugadores imitaran el atentado y lo recrearan en el simulador de vuelo. La paranoia se volvió común en esos años.

Mivrosoft evitó la polémica retirando el World Trade Center

Un juego de combate en aviones jamás vio la luz en SEGA Dreamcast

Para 2001, el SEGA Dreamcast seguía con vida, aunque ya nole quedaba tanta, pero tenía nuevos lanzamientos en puerta.

Uno de ellos era Propeller Arena, se trata de un juego de combate con aviones que tiene lugar en escenarios con rascacielos. Por obvias razones, la compañía japonesa decidió cancelar su lanzamiento pese a que ya estaba terminado, además de que el impacto sería menor dado que ya era oficial el final del Dreamcast y la salida de SEGA del negocio de las consolas.

El juego que nunca salió en SEGA Dreamcast

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