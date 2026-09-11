La inteligencia artificial ha traído beneficios, pero también muchos problemas para la industria de los videojuegos. Servicios de IA se han aprovechado de la popularidad de ciertas franquicias para usar la imagen y las voces de icónicos personajes sin permiso. HoyoVerse, estudio de Genshin Impact, ya fue víctima de esto.

Hace tiempo, la desarrolladora presentó una demanda contra un servicio de inteligencia artificial que usó la voz de más de 60 personajes de Genshin Impact sin autorización. HoyoVerse exigió una compensación por daños ante el Tribunal Popular del Nuevo Distrito de Pudong, en Shanghái. Luego de analizar el caso, las autoridades favorecieron a HoyoVerse, quien tiene derecho a recibir cientos de miles de dólares por lo ocurrido.

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HoyoVerse demanda a servicio de IA que usó voces de Genshin Impact sin permiso

Cada vez es más común ver aplicaciones que permiten a los usuarios interactuar con personajes potenciados por alguna inteligencia artificial. Esto ha generado una oleada de conflictos legales, pues muchos servicios usan a personajes protegidos por derechos de autor. Una plataforma no identificada aprovechó la popularidad de Genshin Impact para ganar seguidores.

De acuerdo con los detalles, el servicio de inteligencia artificial, con sede en China, permitía a los usuarios modificar sus voces en tiempo real para sonar como un personaje de Genshin Impact. Asimismo, dejaba interactuar a los fans con imágenes y animaciones de diversos protagonistas del popular RPG, pero todo sin previa autorización de HoyoVerse.

El servicio vendía paquetes con las voces de 63 personajes de Genshin Impact, así que lucró con la propiedad intelectual de la desarrolladora de videojuegos. También ofrecía imágenes modificadas de los personajes para que los usuarios las presumieran como avatares.

HoyoVerse no se quedó con los brazos cruzados y demandó a los dueños del servicio de IA. Les exigió ¥5 millones de yuanes chinos, que equivalen a aproximadamente $746,000 USD en el cambio actual. El estudio considera que debe recibir la compensación por daños y perjuicios, pues nunca hubo negociaciones para llevar las voces de sus personajes al servicio de IA.

Asimismo, la desarrolladora levantó una orden judicial para que el servicio deje de ofrecer contenido relacionado con Genshin Impact. No se reveló información sobre la app ni sobre sus operadores, pero todo sugiere que el servicio obtuvo ganancias importantes mediante la franquicia de videojuegos.

Servicio de IA permitía interactuar y usar las voces de personajes de Genshin Impact

El triunfo de Genshin Impact sobre la IA

Las autoridades hicieron una investigación y concluyeron que el servicio de IA sí infringía los derechos de autor de Genshin Impact. Los responsables del servicio argumentaron que sólo usaban modelos de entretenimiento de IA a gran escala y que el resultado variaba según las peticiones de sus clientes.

Además, desestimaron la demanda y aseguraron que los derechos de las voces eran de los actores, no de HoyoVerse. Sin embargo, análisis demostraron que las voces de la aplicación eran idénticas a los del juego gacha.

Por ello, las autoridades concluyeron que hubo un uso no autorizado que violó derechos de autor. Como consecuencia, los responsables del servicio de IA tendrán que pagarle a HoyoVerse cerca de $112,000 USD por daños.

Las autoridades fallaron a favor de HoyoVerse y Genshin Impact

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