Sin que nos diéramos cuenta, los servicios de suscripción irrumpieron en la industria y se convirtieron en una parte integral del modelo de negocio de muchas compañías. Actualmente, es simplemente imposible imaginar el gaming sin XBOX Game Pass, PlayStation Plus e incluso Nintendo Switch Online.

Al final del día, esos programas de paga se convirtieron en alternativas relativamente económicas para los jugadores que deseaban probar la mayor cantidad de juegos sin hacer una gran inversión monetaria.

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Muchos jugadores cancelan las suscripciones los servicios por culpa de los precios elevados

El problema es que, en los años recientes, muchas de esas iniciativas experimentaron aumentos de precio y se volvieron cada vez menos asequibles. Naturalmente, una gran cantidad de usuarios se vieron en la necesidad de cancelar sus membresías debido a los costos más elevados.

Así lo reveló el siempre confiable analista Mat Piscatella, director sénior de la firma de videojuegos Circana. En un nuevo informe que compartió en redes sociales, el experto señaló que el precio de los servicios de suscripción se convirtió en una de las principales causas detrás de las cancelaciones, al menos en Estados Unidos.

De acuerdo con una encuesta reciente que indaga en la perspectiva de los consumidores con respecto al futuro de la industria de los videojuegos, más de 40% de quienes decidieron no renovar una suscripción mensual para XBOX Game Pass, PlayStation Plus o Nintendo Switch Online durante los últimos meses en EE.UU. citaron el precio como el motivo principal.

En un post de seguimiento, Mat Piscatella aclara que esos datos no indican que más personas cancelaron sus membresías en meses recientes. En cambio, la estadística señala únicamente que los jugadores tienden a culpar más a los precios elevados que, por ejemplo, a un catálogo de juegos limitado o falta de beneficios al momento de cancelar una suscripción.

Un gran porcentaje de las personas encuestadas eligieron la opción que decía: “no podía justificar el costo de la suscripción dentro de mi presupuesto, pero me gustaba el servicio”. Esto deja en evidencia que los jugadores deciden no renovar sus membresías debido a los precios elevados, incluso si disfrutan la librería de juegos y el resto de ventajas.

El precio provoca que muchos jugadores cancelecen sus membresías de paga

Los servicios de suscripción ya son más caros que nunca

Y sí, cada vez son más los usuarios estadounidenses que se ven obligados a cancelar sus membresías mensuales de videojuegos debido a los altos costos.

La encuesta revela que 50% de los jugadores que cancelaron su suscripción de Nintendo Switch Online lo hicieron por el precio elevado, un aumento considerable con respecto a 40% que se vio a principios de este año. Por otra parte, 40% de quienes cancelaron sus membresías de XBOX Game Pass Essential y PS Plus citan el costo como principal razón, un incremento con respecto a 37% del primer trimestre.

Son datos muy interesantes que nos permiten analizar los hábitos de consumo de los jugadores de Estados Unidos, pero están lejos de ser una sorpresa. Al final del día, casi todos los servicios de videojuegos experimentaron alguna subida de precio en los últimos años.

PlayStation Plus de Sony se volvió más caro en 2025, y este año también experimentó otro aumento en todos sus niveles debido a las difíciles condiciones del mercado. XBOX Game Pass tampoco se queda atrás, pues los costos de las suscripciones del servicio de Microsoft casi se duplicaron el año pasado.

Asha Sharma, la nueva directora de la marca, rectificó y dio marcha atrás con esa decisión, pero en consecuencia las nuevas entregas de Call of Duty dejarán de llegar al programa de paga.

XBOX Game Pass y PlayStation Plus subieron mucho de precio en los últimos años

Pero cuéntanos, ¿también cancelaste alguna suscripción debido a los precios elevados? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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