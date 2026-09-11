El mercado de los FPS de temática militar es muy competitivo, pero fácilmente podemos identificar a 2 franquicias que se encuentran en la cima: Battlefield y Call of Duty. ¿Algún día llegará un nuevo juego que los superará? Es difícil saberlo, pero esta semana debutó un nuevo rival que ya atrajo las miradas de miles de jugadores: Wardogs.

El nuevo shooter multijugador de Bulkhead finalmente se lanzó en acceso anticipado, y la comunidad respondió al llamado y rápidamente se reunió para unirse a las partidas online. El problema es que numerosos problemas y contratiempos mancharon un lanzamiento que, de otra forma, habría sido un éxito rotundo.

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Wardogs vende más de 1 millón de copias en 24 horas

El título se mostró al mundo a principios de este año, y rápidamente atrajo la atención de los fanáticos del género. Con el paso de los meses, generó una muy buena voluntad gracias a sus sesiones Beta y otras iniciativas que permitieron a los fanáticos probar la experiencia y brindar retroalimentación.

Para aquellos que lo desconozcan, vale la pena recordar que Wardogs es un FPS multijugador que combina el combate táctico con mecánicas de construcción. Las partidas se desarrollan en un mapa enorme para crear la sensación de “guerra a gran escala”, y en cada sesión pueden participar hasta 100 jugadores.

Tras una breve espera, el FPS se lanzó el pasado 10 de septiembre en acceso anticipado en PC vía Steam. El proyecto mantuvo el ímpetu, y debutó con números muy saludables.

Wardogs consiguió un récord histórico de 340,171 jugadores concurrentes en la plataforma de Valve. A pesar de los inconvenientes que abordaremos más adelante, logró retener el interés de la comunidad a corto plazo y actualmente hay más de 309,000 personas conectadas en los servidores.

En forma de comparación, recordemos que Battlefield 6 alcanzó una marca de 747,440 usuarios simultáneos en su lanzamiento en 2025, mientras que Call of Duty superó los 491,000 hace casi 4 años. Por supuesto, está por verse si más personas se unen al FPS de Bulkhead durante el fin de semana.

De igual forma, todo indica que Wardogs ya es un éxito comercial. A través de una publicación en redes sociales, el estudio desarrollador informó que su shooter de temática militar logró vender 1.25 millones de copias en sus primeras 24 horas, una hazaña impresionante al considerar que se trata de una franquicia original.

Wardogs consigue un muy buen número jugadores en su estreno en PC y rivaliza con Battlefield y Call of Duty

Wardogs decepciona a los fans y debuta con reseñas mixtas en Steam

Con todo lo anterior sobre la mesa, se podría argumentar que este nuevo exponente del género tuvo un excelente lanzamiento. Lamentablemente, numerosos problemas técnicos y demás inconvenientes mancharon el debut y sacaron canas verdes a cientos de jugadores que intentaron iniciar sesión durante el primer día.

Debido a la alta demanda, muchos jugadores informaron que se toparon con largos tiempos de espera para unirse a los servidores; algunos incluso dijeron que tuvieron que pasar entre 40 minutos y varias horas para siquiera acceder al título. Para colmo, muchos fanáticos reportaron que el juego se bloqueó, lo que les obligó a repetir el proceso desde el inicio.

Es entendible que Wardogs enfrentara problemas de conectividad debido al gran número de personas que intentaron iniciar sesión al mismo tiempo; sin embargo, esa fue apenas una de las tantas controversias que opacaron el lanzamiento.

La comunidad también informó que Bulkhead cambió el sistema antitrampas a última hora, lo que impidió que los fanáticos de Steam Deck y Linux pudieran jugar en absoluto. Otros señalaron que muchos errores que brillaban por su ausencia en las sesiones de prueba apenas empezaron a aparecer durante el lanzamiento oficial.

Estas y otras controversias provocaron que Wardogs recibiera críticas negativas y debutara con reseñas mixtas en la tienda de PC. La situación mejoró un poco, y los primeros comentarios favorables por fin empiezan a llegar. En este momento, el FPS tiene una valoración mayormente positiva en Steam, con un índice de aprobación de 70%.

Wardogs recibió críticas negativas en su lanzamiento en Steam

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Encontrarás más información sobre Wardogs si visitas esta página.

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