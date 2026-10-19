La industria vive tiempos de crisis, lo que ya provocó aumentos de precios en hardware y software. En este contexto complicado, es muy importante aprovechar la mayor cantidad de rebajas para ampliar nuestra biblioteca sin gastar mucho dinero. Precisamente, una aclamada trilogía de juegos AAA está casi gratis en PlayStation y XBOX.

Si bien la tendencia parece indicar que los videojuegos de alto presupuesto podrían subir de precio, al menos las compañías aún lanzan rebajas en las tiendas digitales. Esas ofertas especiales son una excelente oportunidad para conseguir títulos baratos, y a veces los estudios exageran y prácticamente regalan sus proyectos a los fanáticos.

En esta ocasión, los jugadores podrán conseguir 3 juegos de terror y acción por menos de $6 USD. Y según la plataforma, algunos fanáticos aún más afortunados podrán comprarlos por la cantidad mínima de $3 USD gracias a esta promoción de tiempo limitado.

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3 juegos de Metro están casi regalados en consolas gracias a oferta de hasta 95% de descuento

La Microsoft Store de XBOX y la PS Store de PlayStation suelen alojar ventas especiales con bastante regularidad. Por lo general, estas campañas comerciales responden a temporadas especiales, pero a veces solamente forman parte de ofertas individuales. Sea como sea, a es posible encontrar juegos a precios muy bajos.

En esta ocasión, el Metro Saga Bundle está casi regalado en dichas consolas gracias a una promoción que finalizará en pocos días. Este paquete incluye los 3 juegos principales de la franquicia, por lo que se trata de la mejor opción para adentrarse en ese mundo postapocalíptico basado en la novela de Dmitri Glujovski.

Los jugadores que compren este paquete aprovecharán una autentica ganga, pues recibirán Metro 2033 Redux; la versión mejorada de la primera entrega de la saga; Metro Last Light Redux, la secuela remasterizada que presenta mejores gráficos; y Metro Exodus: Gold Edition, la edición más completa del tercer juego de la franquicia.

Cada título ofrece alrededor de 20 horas de contenido, así que se trata de una oportunidad inigualable. En XBOX One y XBOX Series X|S, el Metro Saga Bundle tiene 95% de descuento y está disponible por la baja cantidad de $3 USD, es decir, $57.95 MXN. Eso se traduce a unos $1 USD por juego.

La situación es un poco menos atractiva en la PS Store. En PlayStation 4 y PlayStation 5, la trilogía completa de la franquicia de 4A Games y Deep Silver tiene 90% de descuento, así que los usuarios podrán adquirirla por $6 USD o $103.36 MXN, según el país o la región.

El Metro Saga Bundle está casi gratis en XBOX gracias a una oferta de 95% de descuento

Si bien los jugadores de las consolas de Sony deberán pagar más en comparación con los fans de las plataformas de Microsoft, aún se trata de una promoción muy atractiva en ambos casos. Eso sí, lo mejor será actuar rápido debido a que la oferta solamente estará disponible hasta el jueves 22 de octubre de 2026.

Después de esa fecha, la Metro Saga Bundle regresará a su precio habitual $1159 MXN en XBOX y $1033.62 MXN en PlayStation.

La trilogía comleta de Metro está en oferta y cuesta $6 USD en PlayStation

Ahora es el mejor momento para comprar todos los juegos de Metro en PlayStation y XBOX

Los 3 juegos de la franquicia recibieron críticas mayormente positivas de la prensa y los fanáticos, así que son experiencias que valen mucho la pena. Para los no iniciados, vale la pena recordar que esta serie de 4A Games sigue la historia de Artyom, un sobreviviente que vive en lo más profundo del metro.

En definitiva, este es el mejor momento para adquirir el Metro Saga Bundle y adentrarse en la serie por primera vez. El estudio confirmó que lanzará una actualización gratuita next-gen para Metro 2033 Redux y Metro last Light Redux en PlayStation 5 y XBOX Series X|S. Ese parche, que presentará mejoras visuales y de rendimiento, se lanzará el 22 de octubre.

Además, es imposible ignorar que 4A Games y Deep Silver ya preparan el terreno para Metro 2039, la cuarta entrega de la franquicia que se lanzará el 4 de febrero de 2027. Los desarrolladores prometen que esta secuela presentará la aventura más espectacular hasta la fecha, pues mezclará exploración, sigilo, combates y supervivencia en una campaña rica en historia.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta rebaja? ¿Cuál es tu entrega favorita de la serie? Déjanos leerte en los comentarios.

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