No todos los editores y estudios piensan en dinero todo el tiempo. Algunos tienen tan buena relación con sus comunidades que se dan el lujo de lanzar contenido y actualizaciones importantes sin costo alguno.

Tal es el caso de 4A Games, el reconocido estudio responsable de la saga Metro, quienes consentirán a sus fans con el próximo lanzamiento de una actualización gratuita para sistemas de actual generación de los 2 primeros juegos de la IP en su versión que anteriormente ya tenía mejoras.

Tal como lo lees, Metro 2033 y Metro: Last Light en su versión Redux se pondrán al día en el apartado gráfico, de audio, desempeño y jugabilidad y no costará un solo centavo.

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Metro Redux se actualizará gratis para PS5, XBOX Series X|S y PC

Por medio de un comunicado de prensa, 4A Games anunció Metro Redux Next-Gen Update, una actualización gratuita que renovará distintos aspectos técnicos de Metro 2033 Redux y Metro Last Light Redux.

La actualización estará disponible en PC el 22 de octubre, mientras que los jugadores de PlayStation 5 y XBOX Series X|S podrán acceder a ella a partir del 29 de octubre. Quienes ya tengan ambas versiones Redux podrán obtener las mejoras sin costo adicional.

El anuncio también llega acompañado de un nuevo hito para la franquicia: Metro ya superó las 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. De acuerdo con 4A Games, este logro representa el resultado de 2 décadas de trabajo y del apoyo de la comunidad que ha acompañado a la serie desde sus primeros años.

Later this month, METRO 2033 Redux and METRO: Last Light Redux are getting a next-gen update on consoles and PC.



There’s never been a better time to enter the tunnels of METRO ahead of METRO 2039!



Read more: https://t.co/2Tw8fvdhJk pic.twitter.com/jkVDzSH2O4 — 4A Games (@4AGames) October 1, 2026

¿Qué mejoras tendrán los 2 juegos de Metro Redux?

Metro Redux Next-Gen Update modernizará la presentación de los 2 primeros juegos sin alterar la esencia de las aventuras protagonizadas por Artyom. Entre los cambios se encuentran animaciones más detalladas, texturas mejoradas, escenarios con mayor nivel de detalle y una iluminación y sistema de sombras renovados.

También habrá mejoras en el apartado de audio y diferentes ajustes destinados a ofrecer una experiencia más pulida. A esto se sumarán correcciones de errores y cambios de calidad de vida que estarán disponibles en todas las plataformas.

En PS5 y XBOX Series X|S, los juegos podrán alcanzar 4K nativo a 60 FPS o 4K reescalado a 120 FPS, dependiendo de la configuración y plataforma. En PS5 Pro se añadirá compatibilidad con PSSR, mientras que Xbox Series X contará con TSR y mejoras de suavizado de bordes.

La actualización también aprovechará características específicas del hardware. En PlayStation 5 habrá soporte para los gatillos adaptativos del DualSense, mientras que los controles de Xbox podrán utilizar sus gatillos de impulso. Además, las plataformas Xbox tendrán compatibilidad con audio espacial, así como integración con XBOX Handheld y XBOX Play Anywhere.

En PC, los jugadores podrán disfrutar de resolución 4K sin límite de cuadros por segundo, además de compatibilidad con DLSS y audio espacial.

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