Es innegable que la industria se enfrenta a momentos complicados en todos los frentes, razón por la que en años y meses recientes hemos visto cierre de estudios, despidos generalizados y cancelaciones de proyectos. ¿Cómo solucionar estos problemas? Es un tema complejo, pero uno de los creadores de Kingdom Come: Deliverance cree que aumentar el precio de los juegos sería de gran ayuda.

En ese sentido, el desarrollador de Warhorse considera que Grand Theft Auto VI puede ser ese título que “abra el camino” para otros estudios, los cuales también buscan desesperadamente vender sus títulos a un costo más elevado para alcanzar la rentabilidad y lidiar con las complejidades inherentes del sector.

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Cofundador de Warhorse cree que los juegos deberían ser más caros

El tema salió a colación durante una reciente entrevista con el medio PC Gamer. En la conversación, Martin Klima, cofundador del estudio responsable del exitoso Kingdom Come: Deliverance, habló sobre el próximo lanzamiento de GTA VI, que promete ser el título más ambicioso de la historia.

El directivo de Warhorse Studios se sinceró, y confesó que personalmente no está interesado en el nuevo proyecto de Rockstar Games. En ese sentido, afirmó que simplemente no entiende el entusiasmo que existe alrededor del sandbox y dijo que duda mucho que alguna vez lo vaya a jugar.

“GTA VI no me atrae en absoluto. No lo voy a jugar, a menos que me vea obligado. Y la razón de su popularidad… no la entiendo. Es algo que simplemente no logro comprender”, sentenció Martin Klima.

A pesar de que el desarrollador no está interesado en el videojuego protagonizado por Jason y Lucía, sí es capaz de entender su importancia para el resto de la industria. Por eso mismo, afirma que Rockstar Games y Take-Two Interactive se encuentran en una posición única en todo el mercado.

Según Martin Klima, ambas compañías son las únicas que “pueden permitirse, o que se atreven, a aumentar el precio de los juegos”. El cofundador de Warhorse Studios afirma que hacer que los juegos sean más caros es algo que “debería haberse hecho hace mucho tiempo y que además es necesario para que este negocio sobreviva”.

El creativo de Kingdom Come: Deliverance comenta que desarrollar nuevos juegos es cada vez más caro, lo que es un problema debido a que el tamaño de las audiencias se estancó, el comercio minorista tradicional está en sus últimas y no existen fuentes de ingresos adicionales que permitan cubrir los costos de producción.

En este contexto, Martin Klima cree que subir el precio de los juegos por unidad es una opción para lidiar con esta crisis, y espera que GTA VI sea ese título que cambie el paradigma para el resto de la industria.

“Lo último que podemos hacer es aumentar el precio unitario. Eso ayudaría mucho, pero todo el mundo tiene pánico. Ahora, esperemos que GTA marque la pauta y nos permita subir el precio”, comentó.

Cofundador del estudio de Kingdom Come: Deliverance cree que GTA VI debería permitir subir el precio de los juegos

GTA VI es un juego caro, tal como pedía la industria

El precio de Grand Theft Auto VI fue tema de discusión por bastante tiempo, pues durante meses se discutió cuándo debería costar el nuevo título de mundo abierto de Rocktar Games. Un analista señaló que la industria tenía esperanza de que costara $100 USD o más, pues permitiría a otros estudios seguir sus pasos.

En mayo de 2026, Omar Dessouky de Bank of America señaló que GTA VI debería venderse a un precio elevado para el bien de sus creadores y el resto de la industria. Al final, el sandbox sí es ligeramente más caro que el promedio.

El videojuego de Rockstar Games se vende por $80 USD en su versión más básica, mientras que la Deluxe Edition, que incluye contenido adicional y exclusivo, está disponible por $100 USD. Curiosamente, Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, reveló que la edición más costosa es la más popular entre los jugadores.

Eso sí, es probable que los comentarios de Martin Klima provengan del hecho de que Grand Theft Auto VI tiene un precio de £69.99 GBP para su edición estándar en Reino Unido, lo cual es un costo bastante normal para un estreno AAA de alto perfil.

El cofundador de Warhorse no fue la única personalidad que afirmó que el título de mundo abierto es capaz de marcar un nuevo estándar para el mercado. Hace un par de días, Joe Brammer, desarrollador principal de Wardogs, dijo en una entrevista que los videojuegos deberían ser más caros, y criticó a Rockstar Games por no subir la vara con GTA VI.

La industria esperaba que Grand Theft Auto VI permitiera subir el precio de los juegos

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con los desarrolladores? ¿Crees que los lanzamientos AAA son demasiado baratos? Comparte tus pensamientos en los comentarios.

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