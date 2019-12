Undead Labs, encargados de State of Decay, abrirán un nuevo estudio

UPDATE

Un portavoz de Microsoft se puso en contacto con LEVEL UP para aclarar que el nuevo estudio es en realidad un proyecto de Jeff Strain, jefe de Undead Labs y no del estudio. Es decir, se trata de un proyecto independiente y no una rama de la compañía que nos entregó State of Decay. Dicho esto, Xbox y Microsoft apoyan la iniciativa y permitirán que Strain mantenga su rol en Undead Labs.

"La visión de Jeff de incrementar el acceso y expandir las oportunidades para los trabajos de desarrollo de videojuegos y habilidades es un proyecto independiente. Si bien, no de manera directa, Xbox Game Studios comparte su visión para brindar las herramientas necesarias a través de videojuegos y es con mucho entusiasmo que le brindan su apoyo en todos sus esfuerzos", mencionó un portavoz de Microsoft.

Editamos la nota original para reflejar la realidad.

Nota Original

Undead Labs abrió sus puertas en 2009 como parte de un proyecto de Jeff Strain. Si el nombre del estudio no te suena, debes saber que es conocido por su trabajo en la franquicia State of Decay. Algunos años después, en 2018, Microsoft adquirió a la compañía, por lo que actualmente es parte de Xbox Game Studios. Dicho esto, Strain quiere más, por lo que abrirá un estudio independentista.

Por medio de un comunicado, Undead Labs reveló que Strain abrirá unas oficinas en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde desarrollará sus próximos juegos. Eso no es todo, puesto que también tiene planes para abrir una escuela para crear videojuegos.

El creativo está convencido de que en todo el mundo hay creativos excelentes escondidos en alguna parte. “Es por eso que el desarrollo de juegos necesita una base más grande, donde el conocimiento, el valor y las ideas de aún más gente puedan encontrar su camino hacia el público”, comentó Strain.

La escuela de desarrollo de videojuegos se abrirá también en Nueva Orleans. Strain seguirá al mando de Undead Labs y recibirá el apoyo de Microsoft para hacer realidad otros proyectos. La finalidad de la academia es “atraer a personas que de otra manera no considerarían una carrera en la industria de los videojuegos”.

“¡Tal vez incluso hay alguien ahí afuera con la visión para el próximo State of Decay esperando la oportunidad correcta! Eso es todo lo que podemos decir por ahora, pero compartiremos más información tan pronto como podamos”, concluyó el creativo.

State of Decay 2 está disponible para Xbox One y Windows 10. Se estrenará en Steam a principios del próximo año. ¿Quieres saber más sobre este título? Entonces haz clic aquí.

