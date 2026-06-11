La industria de los videojuegos se encuentra entre la espada y la pared debido a los aumentos constantes de precio, impulsados principalmente por la crisis de hardware y los costos cada vez más elevados. En este contexto, ¿cómo se podría revitalizar el negocio? Para un directivo de XBOX, la respuesta recae en la publicidad.

El gaming no es ajeno a los anuncios. Algunos títulos de los últimos años incluyeron productos de marcas reales debido a alianzas comerciales, mientras otros muestran comerciales de ofertas de tiempo limitado o contenido descargable que los jugadores pueden comprar en ese momento.

La verdadera cuestión es si llegará el día en que los comerciales sean una parte integral del negocio de los videojuegos, tal como sucede en los servicios de streaming o la televisión. Parece que XBOX es la última gran compañía del sector que baraja la posibilidad de incluir anuncios dentro de los juegos.

Video relacionado: México dice adiós a Xbox: cómo Microsoft perdió su territorio más fiel

Directivo de XBOX aboga por la inclusión de publicidad

En una conversación con The Game Business, Matthew Ball, quien hace un par de semanas se unió a las filas de XBOX como el nuevo director de estrategia, habló sobre diversos temas relacionados con el negocio de la división de gaming de Microsoft.

Durante la entrevista, el analista sentenció que existe un problema de 2 vertientes en la industria de los videojuegos. En primer lugar, los costes de desarrollo de muchos juegos son cada vez más elevados, a la par que los jugadores y consumidores en general no están dispuestos a pagar más por su hobby.

“Los costos de desarrollo se dispararon y, al mismo tiempo, todos se sienten fatal por los aumentos de precios del hardware, el software o las microtransacciones. Es un reto, y no es bueno si esa es la única opción”, comentó Matthew Ball.

¿Una posible solución? La publicidad. El director de estrategia puso como ejemplo a los servicios de streaming, pues señala que una gran parte del crecimiento de las diversas plataformas de TV provienen de los planes con publicidad. En ese sentido, cree que el gaming podría seguir esos mismos pasos.

Es innegable que los comerciales llevan presentes por mucho tiempo en los juegos de dispositivos móviles, pero es una práctica bastante ajena en el terreno de las consolas y el PC. Así pues, el analista considera que buscar una manera de integrar ese sistema podría ayudar a revitalizar a la industria.

“La cuestión no es: ‘¿podemos meter anuncios en todo?’ Más bien, la cuestión es si existen oportunidad que permitan a las personas que no pueden permitírselo, o que no lo intentarían, acceder a nuestras propiedades y franquicias”, comentó el experto.

Matthew Ball indica que la compañía aún no toma una decisión al respecto y confiesa que ni él mismo ha analizado en detalle el tema a pesar de su interés en el sector; sin embargo, opina que, en última instancia, la adición de publicidad podría ser una buena opción para permitir que los juegos y servicios mantengan precios accesibles.

“Parte de la premisa de cómo llegar a más gente, cómo mantener nuestros productos a precios asequibles y cómo garantizar que podamos aún financiar el excelente trabajo de nuestros equipos de desarrollo. Ese es el objetivo. No se trata de poner un anuncio delante de alguien para vender, por ejemplo, una pizza”, comentó el director de estrategia.

Los anuncios podrían ser una forma de combatir los aumentos de precio, opina director de estrategia de XBOX

¿Los comerciales podrían llegar a los videojuegos?

Lo cierto es que XBOX no es la única compañía que baraja la posibilidad de incluir publicidad dentro de los juegos. Hace algunas semanas, se dio a conocer que PlayStation patentó un sistema inédito que podría incorporar anuncios durante las pantallas de carga o en las salas online mientras los jugadores esperan que se unan más usuarios a la sesión.

Por otra parte, hay quienes creen que las compañías cometen un error al desaprovechar esas oportunidades de negocio. Mark Darrah, exveterano de BioWare que trabajó en Mass Effect y Dragon Age, cree que la adición de publicidad encubierta podría ser una buena alternativa a los micropagos.

Ya existe la publicidad en el gaming

Pero dinos, ¿qué opinas de la idea de Matthew Ball? ¿Consideras que la publicidad podría ser una buena opción para combatir los aumentos de precio? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: EL futuro de Xbox Game Pass (Asha Sharma ya dio el primer paso)

Fuente