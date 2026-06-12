En teoría, las declaraciones oficiales de directivos y desarrolladores relacionados con Gears of War: E-Day serían suficientes para aclarar lo que pasó con su exclusividad.

Sin embargo, cada parte dice algo diferente y las dudas sobre una posible existencia y posterior cancelación de una versión de PS5 no dejan de generarse.

Recientemente, desarrolladores de The Coalition hicieron lo propio, pero el resultado fue el mismo, pues negaron que la consola de Sony estuviera en planes para el lanzamiento del juego.

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La exclusividad de Gears of War: E-Day sigue dando de qué hablar

Creativos de Gears of War: E-Day generan más dudas sobre la versión de PS5

Tras el polémico anuncio sobre la exclusividad de Gears of War: E-Day, el tema se mantiene pues nadie sabe qué sucedió y no hay una versión oficial sobre su supuesta salida en PS5.

Recientemente, un reporte de Stephen Totilo de Game File, compartió las declaraciones de creativos que forman parte de The Coalition, quienes negaron la existencia de una versión para la consola de Sony.

Al respecto, Matt Searcy, director creativo del estudio, se negó a hacer una declaración y solo mencionó: “bueno, realmente no podemos hablar sobre nuestro proceso de desarrollo o nuestro plan“.

Sin embargo, Nicole Fawcette, directora de marca del estudio, fue explícita sobre ello. “Nunca hubo un cambio”, mencionó sobre la supuesta cancelación de la versión de PS5.

También, declaró que la exclusividad del juego en XBOX tiene sentido, aunque señaló que llegara más jugadores sería genial:

"Diría que, Gears como exclusivo, tiene muchísimo sentido. Es una especie de honor, y emocionante, ser uno de los títulos insignia de XBOX. Por supuesto, es genial que más personas jueguen nuestros juegos, pero solo para XBOX y PC, tienes lo que hay ahí fuera“.

Por su parte, Aryan Hanbeck, director de arte en The Coalition aseguró que no habrá problema con el alcance de mercado tras esta decisión: “no estamos preocupados por el tamaño de la audiencia. Hemos lanzado juegos con audiencias más pequeñas antes, y con grandes shooters en Xbox”.

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Cada quien tiene una declaración y las dudas continúan

En este momento, la confusión persiste pues no hay una versión oficial sobre lo que pasó con Gears of War: E-Day.

Hace unos días, Aaron Greenberg, vicepresidente de marketing de XBOX, respondió a un periodista sobre la supuesta decisión de último minuto respecto a la exclusividad del juego.

El directivo mencionó que hubo cambios muy rápidos tras la llegada de Asha Sharma y dijo que esa decisión hace un mes.

Por otra parte, la jefa de XBOX mencionó que el negocio de videojuegos de Microsoft está en mal estado y deben hacer cambios importantes. Es por eso que probarán con 2 juegos exclusivos para tratar de impulsar a la marca, pero no se comprometió a mantener esta estrategia pues todo dependerá de los resultados en el mercado.

Finalmente, Matt Booty, jefe de contenido, celebró la exclusividad, pero dijo que a partir de ahora se analizará caso por caso, así que no es una postura radical y definitiva, sino flexible.

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