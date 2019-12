343 Industries prepara castigos para los tramposos de Halo: Reach

Halo: Reach llegó recientemente a PC y se añadió a Halo: The Master Chief Collection. El relanzamiento del título fue muy bien recibido por toda la comunidad que es fan de la saga. Sin embargo, su experiencia multijugador ya tiene algunos problemas debido a los tramposos.

343 Industries, compañía a cargo del juego, se ha percatado que algunos jugadores han recurrido a métodos no permitidos para ganar ventaja. Es por eso que parte del equipo ya prepara algunas sanciones para los tramposos de Halo: Reach.

Por si no lo sabes, algunos jugadores usan métodos para aumentar sus ganancias de experiencia sin esfuerzo. Para ello usan ligas o bandas elásticas en sus controles, pues con ello logran girar sin parar en las partidas por matchmaking, sobre todo en Grifball.

Debido a un error, los tramposos pueden ganar experiencia por completar partidas que en realidad no juegan. Por supuesto, esto arruina la experiencia al resto de la comunidad y va en contra de las políticas de 343 Industries.

“Somos conscientes de que los jugadores impactan negativamente la experiencia de otros al intentar avanzar artificialmente a través del sistema de progresión en Halo: The Master Chief Collection. Hemos investigado estos informes y tomaremos medidas respecto a los tramposos conocidos, y haremos un seguimiento con medidas adicionales según sea necesario”, escribió la compañía.

