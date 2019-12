¿El próximo Xbox será retrocompatible desde el inicio? Microsoft habla al respecto

La retrocompatibilidad es uno de los puntos más atractivos de Xbox y se perfila para seguir siéndolo en la próxima generación. Dicho esto, se trata de una opción que tuvimos que esperar en la actual generación, ¿pasará lo mismo con el siguiente Xbox? Microsoft ya nos dio una respuesta.

En una reciente entrevista con GameSpot, Phil Spencer, jefe de Xbox, aseguró que el objetivo de Microsoft es que el Xbox Series X sea retrocompatible desde su día de lanzamiento. De hecho, aseguró que ya está jugando algunos títulos para Xbox 360 y para Xbox One en su consola de próxima generación.

“Queríamos asegurarnos que desde el primer día pudiéramos entregar en la promesa de compatibilidad, así que he estado jugando algunos títulos [para Xbox 360] en mi [Xbox Series X] y juegos para Xbox One en el [Xbox Series X] y eso es para asegurar de que estarán ahí desde día uno”, mencionó Spencer.

Cabe mencionar que Spencer señaló que hacer que Xbox Series X sea retrocompatible no fue una tarea sencilla: “hay trabajo en asegurar la retrocompatibilidad en estas generaciones. Como puedes recordar, alentamos y pausamos nuestro programa de compatibilidad de [Xbox 360] en Xbox One”.

Ahora bien, es importante señalar que el próximo Xbox no sólo será retrocompatible con juegos, sino con servicios, accesorios y más. En otras palabras, Xbox Series X y Xbox One compartirán un ecosistema que te permitirá llevar aprovechar productos actuales en hardware que aún no llega al mercado.

“Tenemos cientos de juegos que corren en Xbox One actualmente”, mencionó Jason Ronald, director de administración de programa de Xbox. “Queremos que esos juegos sean capaces de ir hacia adelante contigo, pero también queremos que los servicios hagan lo mismo. Queremos que tu legado de gaming vaya contigo, ya sea tu gamescore, tu lista de amigos, todos tus logros, tus datos de guardado, todo eso debería ir hacia adelante, así que no hay barreras para ti cuando pienses en ir hacia adelante”.

