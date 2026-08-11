Hoy más que nunca la industria de los videojuegos es muy competitiva debido a la gran cantidad de lanzamientos que llegan cada semana y mes. Los nuevos juegos, especialmente los independientes, enfrentan muchas dificultades para encontrar su audiencia. Es por eso que los casos de éxito siempre llaman la atención.

Precisamente, uno de los juegos mejor calificados de 2026 cumplió con las expectativas y alcanzó un importante hito comercial en aproximadamente una semana. ¿La mejor parte? Los jugadores de PlayStation 5 tienen la oportunidad de reclamarlo gratis si cumplen con un sencillo requisito gracias a una promoción de tiempo limitado.

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Big Walk supera el millón de unidades vendidas en una semana

Aquellos que todavía no unen los puntos, permítanos decirles que hablamos de, nada más y nada menos, que Big Walk, el nuevo proyecto de los creadores del divertidísimo Untitled Goose Game.

Aunque había mucha expectativa alrededor de este proyecto multijugador gracias al historial previo de su estudio desarrollador, no tenía el éxito garantizado. Afortunadamente, su concepto divertido centrado en los componentes sociales logró conectar con la comunidad.

Big Walk debutó de forma oficial el pasado 4 de agosto para PS5, Nintendo Switch 2 y PC. Tras su estreno se convirtió en un clásico instantáneo, pues recibió elogios de los jugadores y la crítica especializada. Este título indie presume reseñas muy positivas en Steam y un puntaje de 92 en Metacritic.

De esta manera, el más reciente título cooperativo de House House y Panic se convirtió en el segundo juego mejor calificado de 2026 hasta la fecha, sólo por detrás de Sektori. Su buena recepción también se reflejó en un excelente rendimiento comercial, pues en cuestión de días alcanzó un importante hito de ventas.

Por medio de un breve comunicado, el publisher Panic reconoció el apoyo de los fans e informó que, en apenas 6 días, Big Walk logró vender 1 millón de copias en todo el mundo. Aunque el anuncio no lo especifica, es fácil suponer que esa cifra contabilizada los datos de PS5, Steam y Nintendo Switch 2.

La compañía agradeció el entusiasmo de la comunidad y afirmó que aprecia enormemente los fanarts y las transmisiones en vivo. En una publicación posterior, destacó que este videojuego multijugador es el resultado de “muchos años de arduo trabajo de un pequeño equipo”, en referencia a House House.

Big Walk es un éxito rotundo y logra vender 1 millón de copias en menos de una semana

Big Walk está disponible “gratis” en PlayStation 5

Por supuesto, lo que hace que este caso de éxito sea más sorprendente es el hecho de que los jugadores pueden reclamar “gratis” su copia de Big Walk gracias a una oferta especial. Los usuarios que saquen provecho de esta promoción de tiempo limitado podrán conservar el juego en su colección digital para siempre.

Lo que pasa es que el nuevo proyecto de House House es uno de los pocos estrenos de día 1 que recibe PlayStation Plus al año. A diferencia de XBOX Game Pass, Sony no es un gran fanático de lanzar sus títulos first-party directamente en su servicio, aunque un ejecutivo de la compañía confirmó que sí buscan hacer tratos con estudios de tercero para nutrir su programa de paga.

Así pues, Big Walk actualmente está disponible sin cargo adicional a través de PS Plus Essential, el nivel más económico del servicio. El título cooperativo forma parte de la alineación mensual de agosto junto a Dying Light 2 y un popular videojuego de terror. Esta oferta estará disponible hasta el lunes 31 de agosto.

Los jugadores deben saber que se trata de una aventura cooperativa en en la que es necesario resolver acertijos, descubrir secretos y superar obstáculos para explorar un gran mundo abierto. La colaboración y comunicación son claves, y el título aprovecha su sistema de chat de proximidad para crear momentos divertidos y absurdos.

Aunque Panic no especificó cuántas unidades se vendieron por plataforma, sabemos que Big Walk fue un éxito en Steam. En la plataforma de Valve, el juego multijugador registró un récord de más de 46,000 usuarios concurrentes durante su lanzamiento, y en este momento hay casi 17,000 jugadores conectados en PC.

Big Walk está disponible gratis en PS5 con PlayStation Plus

Pero dinos, ¿ya reclamaste tu copia gratuita en PlayStation 5? ¿Recomiendas este juego? Déjanos leerte en los comentarios.

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