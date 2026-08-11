Este año es muy especial para los fanáticos de The Legend of Zelda, pues Nintendo festejará el 40.° aniversario de su amada franquicia. La compañía ya tiene varios proyectos en puerta para esta fecha tan especial, que muchos celebrarán con el remake de Ocarina of Time.

La buena noticia es que, al parecer, Nintendo está cocinando otras sorpresas que ya vienen en camino. En días recientes, surgieron rumores sobre un Switch 2 y un Pro Controller edición especial de The Legend of Zelda, pero la compañía japonesa se ha mantenido en silencio al respecto.

Todo indica que los fanáticos de la saga deben empezar a ahorrar, pues una filtración reciente sugiere que ambos productos son reales y que efectivamente llegarán pronto a las tiendas por los 40 años de la franquicia.

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Filtran imágenes del Switch 2 y Pro Controller de The Legend of Zelda

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará este año y traerá de regreso una de las aventuras de Link más recordadas por los fans. Este relanzamiento es sumamente importante para muchos jugadores y, al parecer, Nintendo aprovechará su estreno para consentirlos.

Los rumores sobre un Switch 2 edición especial de The Legend of Zelda surgieron desde marzo de este año, cuando el reconocido filtrador NateTheHate compartió parte de los planes de Nintendo para celebrar el 40.° aniversario de su IP. Posteriormente, fuentes como Shpeshal Nick respaldaron los reportes, sin dar mayores detalles sobre el diseño, el precio o la fecha de lanzamiento del hardware.

Luego de mucha especulación al respecto, hoy salió a la luz la primera pista que apunta a que la consola edición especial es real. En redes sociales circulan imágenes que muestran la caja de un Switch 2 con un diseño especial inspirado en The Legend of Zelda y el logo oficial de los 40 años de la franquicia.

Los Joy-Con 2 temáticos tienen un diseño que combina los colores negro, dorado y verde oscuro con elementos característicos de la saga, como la Trifuerza. Por su lado, el Dock color negro también presume una Trifuerza dorada en la parte frontal.

En la filtración también se reveló una imagen del rumoreado Pro Controller de The Legend of Zelda. El mando del 40° aniversario tiene la misma combinación de colores y la Trifuerza en su parte central. Abajo puedes ver cómo lucirán los productos filtrados:

🚨 The first limited edition Nintendo Switch 2 may have just leaked. 👀



A Zelda themed Switch 2 + matching Joy Cons and Pro Controller is reportedly in the works for the 40th anniversary of The Legend of Zelda.



And if the leak is real, it could launch alongside the upcoming… pic.twitter.com/1UTTYpU8ha — Light (@Light_88_) August 11, 2026

¿Cuándo debutará el Switch 2 y el control edición especial?

Al momento de escribir esto, Nintendo se mantiene en silencio y no ha comentado las recientes filtraciones. Por ello, es difícil saber cuándo llegarán y cuánto costarán ambos productos. Insiders especulan que el Switch 2 y el Pro Controller edición especial llegarán junto con el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

La cuestión es que el título para Switch 2 aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada. Fuentes extraoficiales lo sitúan en algún momento de noviembre de este año, así que los productos del 40.° aniversario bien podrían llegar en dicho mes o justo para la temporada navideña.

Es importante recalcar que Nintendo no ha confirmado la existencia ni de la consola ni del Pro Controller de The Legend of Zelda, así que lo mejor es esperar a que se compartan detalles oficiales.

Los productos del 40.° aniversario de The Legend of Zelda debutarían con el remake de Ocarina of Time, según insiders

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