Marvel’s Wolverine es uno de los lanzamientos más importantes de lo que resta de 2026 y el exclusivo más esperado por los fanáticos de PlayStation. Sony quiere que el juego de Insomniac Games tenga un lanzamiento memorable, así que lo acompañará con ediciones especiales de PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y el DualSense.

Esta mañana, la compañía reveló una llamativa línea de hardware inspirada en el icónico superhéroe de Marvel. Para ser exactos, presentó 2 diseños especiales para sus consolas y 2 controles que, sin duda, todo fanático de Wolverine querrá tener en su colección.

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Así lucen los PS5 y DualSense edición especial de Marvel’s Wolverine

Las ediciones especiales de consolas y controles son cada vez menos comunes, pero Sony considera que Marvel’s Wolverine es un lanzamiento tan importante que vale la pena consentir a sus jugadores con varios productos diseñados para celebrar el debut del título de acción y aventuras.

Para empezar, la compañía reveló el PS5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle, que incluye una consola sin lector de disco, cubiertas temáticas en color amarrillo con un diseño del superhéroe y, además, una copia digital del juego. Por si fuera poco, este paquete tiene un control inspirado en el traje y las garras de Wolverine.

“El diseño resalta las marcas de garras de Wolverine y permite a los jugadores echar un vistazo a lo que hay debajo de la PS5 Digital Edition. El mando inalámbrico DualSense también presenta furiosos cortes inspirados en sus famosas garras, ofreciendo a los jugadores una forma impactante de tener el juego en la palma de sus manos”, afirmó Sony.

La compañía confirmó que los jugadores podrán adquirir el control y las cubiertas edición especial, para PS5 o PS5 Pro, por separado. Los productos se venderán a nivel mundial en cantidades limitadas por medio de la tienda online de PlayStation y en minoristas seleccionables.

Marvel’s Wolverine debutará con un PS5 y controles edición especial

Como la imagen lo muestra, Sony preparó otras sorpresas para sus jugadores: cubiertas y un control edición especial inspirados en el Adamantium, material que recubre el esqueleto y las garras del personaje. Estos coleccionables lucen un llamativo color plateado, que le dará un aspecto genial y elegante al PS5 y su control.

Estas cubiertas y el control se podrán adquirir por separado, así que no formarán parte de un bundle de la consola que incluya el juego. Se venderán en minoristas seleccionados de todo el mundo y en la tienda de PlayStation en las regiones donde está disponible.

¿Cuándo debutarán y cuánto costarán los productos de Marvel’s Wolverine?

Los accesorios inspirados en el esperado juego de Insomniac Games estarán en preventa el próximo 19 de agosto, tanto en la tienda de PlayStation como en cadenas de tiendas seleccionadas. Los productos debutarán oficialmente el próximo 15 de septiembre.

Todos los productos fueron creados en colaboración con Insomniac Games y Marvel Games, pues tienen diseños de Jock, artista gráfico escocés que creó al arte principal del videojuego.

El bundle con la consola, el control edición especial y el juego se venderá por $649.99 USD. Los jugadores podrán añadir a su colección los controles edición especial por $84.99 USD cada uno, mientras que ambos modelos de cubiertas se venderán por separado por $74.99 USD. Abajo está la lista completa de precios oficiales:

Los productos edición especial de Marvel’s Wolverine debutarán el 15 de septiembre

Bundle con PS5 Digital, DualSense edición especial y una copia de Marvel’s Wolverine — $649.99 USD.

DualSense edición especial — $84.99 USD cada uno.

Cubiertas de Marvel’s Wolverine — $74.99 USD cada una.

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