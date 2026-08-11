Grand Theft Auto VI aún no debuta, pero ya hay una forma de conseguirlo con un atractivo descuento. La edición estándar del esperado título de Rockstar Games costará $80 USD, pero algunos jugadores podrán disfrutarlo en PS5 o XBOX Series X|S por menos con sólo cumplir un sencillo requisito.

Sin duda, la idea de conseguir el juego más esperado de la última década con un descuento resulta muy llamativa. Lo curioso, es que muchos fanáticos de la franquicia desconocen esta promoción, que premiará a los jugadores comprometidos con sus estudios.

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Estudiantes podrán conseguir su copia de GTA VI con descuento

Take-Two confirmó que las preventas de GTA VI fueron un rotundo éxito y que rompieron todas sus expectativas. También sabemos que la mayoría de los jugadores decidió adquirir la Ultimate Edition, que se vende por $100 USD. Por otro lado, hay fanáticos que prefirieron ahorrar o simplemente no pudieron permitirse la edición más cara del título. Por fortuna, hay una opción para conseguir la versión estándar del juego por poco más de $60 USD.

Lo que pasa es que una popular tienda de videojuegos premiará a los jugadores que son estudiantes. Les dará un descuento especial para adquirir GTA VI, así que podrán adquirirlo sin la necesidad de gastar $80 USD. Los usuarios de PS5 o XBOX Series X|S que demuestren que son estudiantes recibirán 20% de descuento para comprar el título de Rockstar Games.

Esto significa que algunos fanáticos podrán disfrutar la nueva entrega por sólo $64 USD, un precio bastante atractivo para un estreno AAA y uno de los juegos más esperados de los últimos años. Los jugadores que aproveche la promoción no sólo recibirán su copia del juego, sino también tendrán acceso a los incentivos de preventa.

Lo más llamativo es que los interesados no deben pagar ninguna suscripción o hacer otra compra para conseguir el descuento, pues la promoción está disponible sin una barrera de entrada de por medio. Lamentablemente, no todos los fanáticos que esperan GTA VI pueden aprovecharla.

La promoción forma parte de Circle Students, programa de la tienda Target, popular cadena de tiendas de Estados Unidos. Los interesados deben presentar un documento de alguna institución educativa para que el minorista pueda comprobar que efectivamente son estudiantes activos.

Otro detalle importante que es que Target sólo aplica el 20% de descuento para estudiantes en la edición estándar de GTA VI, así que es imposible conseguir su Ultimate Edition en oferta.

Jugadores de EUA que demuestren ser estudiantes podrán conseguir su copia de GTA VI con descuento

Algunos jugadores han podido conseguir gratis su copia de GTA VI

Durante meses, se especuló que GTA VI sería un juego bastante costoso y que, incluso, podría superar la suma de $100 USD. Al final, Rockstar Games ofreció un precio accesible para su juego más ambicioso hasta ahora. Los jugadores han buscado formas de conseguir el título con descuento e, incluso, de obtener una copia gratuita.

Lo sorprendente es que algunos jugadores sí consiguieron adquirir su copia de GTA VI sin gastar. Esto fue posible gracias a un método legal que se ha popularizado en los últimos años: Microsoft Rewards. El programa de recompensas da puntos que se pueden canjear por recompensas, entre ellas tarjetas de regalo con crédito para la tienda de XBOX.

Como imaginas, los usuarios de Microsoft Rewards juntaron la cantidad de puntos suficientes para tener el crédito suficiente y conseguir gratis GTA VI. Según estimaciones, se necesitan poco más de 90,000 en el programa para obtener sin costo la Ultimate Edition del juego.

Algunos jugadores encontraron un método efectivo para conseguir gratis el juego de Rockstar Games

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