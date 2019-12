El legendario Nintendo PlayStation será subastado

Hace unos años, el mundo del gaming se sacudió cuando fue encontrado un prototipo del Nintendo PlayStation, la consola que iba a nacer como la alianza de Sony y Nintendo que nunca dio frutos. Desde entonces, el prototipo fue reparado y ha viajado por el mundo, pero ahora su dueño se quiere deshacer de él. Es por esto que va a subastarlo.

Como informa Kotaku, el Nintendo PlayStation será subastado el 27 de febrero por medio de Heritage Auctions. Los encargados de la subasta están seguros de que será un producto que se venderá, pero no saben cuál es el precio que podría alcanzar, ya que se trata de un producto único. Así pues, será el mercado el que determine su precio

“Definitivamente se venderá y el mercado determinará su valor”, mencionó Valerie McLeckie, directora de videojuegos en Heritage. “En caso de este objeto en particular, ya que nunca se ha vendido en una subasta público, no hay manera de determinar [el precio]”, señaló.

Terry Diebold, actual dueño del Nintendo PlayStation, menciona que tomó la decisión de venderlo puesto que he perdido dinero al viajar por el mundo con la consola. Así pues, está listo para separarse de ella e intentar conseguir una ganancia.

“No puedo seguir perdiendo dinero. He puesto mucho esfuerzo en esto viajando por el mundo con él y no he ganado nada. Cada viaje que hemos hecho con él nos ha costado dinero de nuestro bolsillo”, señaló.

Cabe mencionar que en Noruega, una persona le ofreció $1.2 MDD por esta consola, Dicho esto, no aceptó puesto que después de impuestos, repartir el dinero con su hijo y pagar deudas, entonces se hubiera quedado sin nada. Imaginamos que esto significa que espera que en la subasta recibirá una cantidad mayor. Ya veremos si eso sucede.

