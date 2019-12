Pokémon GO: Virizion llega a las Incursiones y así puedes vencerlo

¡Atención entrenadores de Pokémon GO! Es momento de que se preparen para enfrentar un nuevo reto. Lo que sucede es que Virizion, el tercero de los espadachines místicos de Pokémon GO, ya está apareciendo en las Incursiones de nivel 5 de Pokémon GO.

Virizion está disponible en Pokémon GO desde las 3:00 PM, hora de la Ciudad de México de hoy, martes 17 de diciembre y se espera que permanezca en ellas hasta la misma hora del 7 de enero. Así pues, tienes 3 semanas para salir a las calles, visitar diferentes Poképaradas y luchar contra este Pokémon legendario.

Es importante señalar que, por el momento, Niantic no ha revelado cuál será el Pokémon que ocupará el lugar de Virizion en las Incursiones de nivel 5. Si seguimos lo que dicta la lógica, imaginamos que será Keldeo, aprendiz de los espadachines místicos de Unova. Dicho esto, por el momento no hay nada confirmado, por lo que te recomendamos esperar un anuncio oficial antes de emocionarte.

Virizion, the Grassland Pokémon, has arrived in five-star raids! This Grass- and Fighting-type Legendary Pokémon has been said to confound opponents with its swift movements, so make sure you have your battle strategies ready before you encounter it. pic.twitter.com/ZV1GfPxPDa