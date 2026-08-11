Mortal Kombat prometía tener un futuro brillante en la gran pantalla, e incluso había grandes planes para la franquicia; sin embargo, ahora se desconoce qué le depara el destino debido al fracaso en taquilla de la segunda entrega, que llegó a los cines en 2026. Y sí, la tercera película está en el limbo y podría nunca ser una realidad.

Así lo dejó entrever el director Simon McQuoid, quien una vez más habló sobre una posible tercera entrega que continúe desde los acontecimientos de la reciente secuela. Sus declaraciones dan un poco de esperanza, pero en el fondo los fanáticos están preocupados y temen que Warner Bros. decida abandonar la franquicia.

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Simon McQuoid podría no regresar para Mortal Kombat 3

La primera entrega del reboot cinematográfico debutó en 2021 y tuvo un rendimiento en taquilla modesto, con una recaudación de sólo $84 millones de dólares; sin embargo, hay que considerar que se estrenó durante la contingencia. De hecho, fue un éxito arrollador en HBO Max.

Así pues, New Line Cinema y Warner Bros. dieron luz verde a una secuela. Mortal Kombat 2 se dejó ver por primera vez en 2025, y su trailer rompió récords de visualizaciones. Motivados por la aparente buena recepción, los productores retrasaron el lanzamiento hasta mayo de 2026; sin embargo, la cinta no tuvo el rendimiento comercial esperado.

Durante una entrevista reciente con The Wrap (vía GamesRadar+), el director Simon McQuoid habló sobre diversos temas relacionados con la película protagonizada por Karl Urban, Jessica McNamee, Lewis Tan y Adeline Rudolph. Inevitablemente, el tema de MK3 salió a colación en un momento de la conversación.

Cuando se le preguntó sobre el estado de Mortal Kombat 3, el cineasta dijo que todavía no lo sabe porque la segunda entrega “aún se encuentra en su ciclo de vida”. Fue prácticamente la misma respuesta que ofreció semanas atrás en otra entrevista, en la que reveló que habrá que esperar antes de que se haga alguna declaración oficial sobre el futuro de la serie.

La segunda parte de la pregunta es la más interesante. Simon McQuoid afirmó que desea narrar otras historias que estén fuera del universo de Mortal Kombat, y reveló que tiene varios proyectos en desarrollo. Uno de ellos ya está en proceso de casting y el creativo confirmó que dicha producción se aleja por completo de la franquicia de acción.

Por supuesto, otro director podría asumir el liderazgo en caso de que New Line Cinema y Warner Bros. decidan seguir adelante con una continuación; sin embargo, el hecho de que el cineasta responsable de las primeras 2 películas ya tenga otros proyectos en puerta pintan un futuro preocupante para la saga creada por Ed Boon y John Tobias.

Los fans temen que Mortal Kombat 3 sea cancelada tras el fracaso de la segunda película de la franquicia

Mortal Kombat 2 fracasó en taquilla, pero triunfa en HBO Max

Toda esta situación resultará desconcertante para los fanáticos, pues una secuela ya estaba sobre la mesa de planeación. En la Comic-Con de New York que se realizó en 2025, el guionista Jeremy Slater reveló que lo contrataron para escribir la historia de la tercera película de la franquicia.

No obstante, el creativo reveló poco antes del estreno de Mortal Kombat 2 que los productores aún no dan luz verde a la producción de la nueva cinta de la saga. Así pues, es posible que el pobre rendimiento en taquilla de la segunda entrega pusiera fin a los planes de las compañías.

MK2 se estrenó entre Michael y El Diablo Viste a la Moda 2, lo que provocó que tuviera un rendimiento en cartelera muy modesto. Tampoco ayudó que en las semanas posteriores llegaron sorpresas como Backrooms y Obsession.

Al final, la secuela terminó su recorrido por los cines con $129 millones de dólares, una cantidad muy superior al de la cinta original de 2021; sin embargo, y al considerar que tuvo un presupuesto de $80 millones de dólares más gastos de marketing, difícilmente se puede catalogar como un éxito de taquilla.

Todo indica que el futuro de Mortal Kombat 3 depende de las ventas en formato físico y digital, así como del rendimiento de la segunda entrega en plataformas de streaming. Al respecto, la cinta de acción debutó en el puesto número 1 en HBO Max y en este momento está en el top 2 en México, sólo por detrás de Five Nights at Freddy’s 2.

Simon McQuoid, director de Mortal Kombat 2, pone en duda el futuro de la franquicia

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