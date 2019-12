Star Wars Jedi se acerca al primer lugar de ventas en Reino Unido

A poco más de un mes de su debut, Star Wars Jedi: Fallen Order ha demostrado su éxito manteniéndose en las listas de los juegos más vendidos en algunos de los mercados importantes, como en Reino Unido. Precisamente, el título de Respawn ha logrado sobrevivir a la presión e incluso a la temporada de fiestas y el fin de semana alcanzó un nuevo nivel de éxito en el mercado europeo al verse frente a frente con Call of Duty: Modern Warfare, quedando muy cerca de tomar por asalto la primera posición.

El reciente reporte de ventas de UKIE en Reino Unido ya está aquí y aunque no es novedad que Call of Duty: Modern Warfare haya regresado al primer puesto, la lista destaca el duelo que tiene por la posición de honor con Star Wars Jedi: Fallen Order, pues ambos fueron separados por una pequeña diferencia de 3000 copias, lo que destaca el gran desempeño comercial del título de Respawn Entertainment. En ese sentido, el reporte refiere que la entrega de Star Wars, disponible en PS4, Xbox One y PC, vio un aumento de 30% en sus ventas, destacando el impulso que el estreno de Star Wars: El Ascenso de Skywalker podría estarle dando.

Por otra parte, el Top 10 de la semana en Reino Unido muestra a FIFA 20 en la tercera posición, mientras que en cuarto lugar se encuentra Mario Kart 8 Deluxe, fácilmente el mejor representante de Switch en las listas de ventas a nivel mundial. Finalmente, el quinto lugar fue para Luigi's Mansion 3.

Aquí tienes el Top 10 de ventas en Reino Unido de la semana pasada:

Call of Duty: Modern Warfare

Star Wars Jedi: Fallen Order

FIFA 20

Mario Kart 8 Deluxe

Luigi's Mansion 3

Pokémon Sword

Just Dance 2020

Mario & Sonic at the Tokyo Olympic Games

TEKKEN 7

Project Cars 2

