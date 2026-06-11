Microsoft lanzó una importante actualización para Windows 11 que mejora el rendimiento del sistema, acelera el menú Inicio y corrige 206 vulnerabilidades de seguridad críticas.

Windows 11 ha recibido críticas prácticamente desde su lanzamiento. Problemas de rendimiento, funciones poco pulidas y cambios de interfaz que no convencieron a todos provocaron que muchos usuarios prefirieran quedarse en Windows 10. Ahora, Microsoft busca darle un giro a la situación con una actualización que promete solucionar varios de los mayores dolores de cabeza de la comunidad.

La actualización de junio de 2026 ya comenzó a llegar a millones de equipos y no sólo introduce nuevas funciones, sino que también mejora el rendimiento general del sistema y refuerza significativamente la seguridad.

La actualización de junio hace que Windows 11 sea más rápido y responsivo

La principal novedad es un nuevo perfil de baja latencia diseñado para acelerar elementos fundamentales del sistema operativo.

Gracias a esta tecnología, cuando el usuario abre el menú Inicio, la búsqueda de Windows, el Centro de Acciones o una aplicación, el procesador aumenta temporalmente su velocidad durante unos segundos para ofrecer una respuesta más inmediata. Después vuelve automáticamente a su estado normal.

Aunque pueda parecer un cambio pequeño, Microsoft asegura que ayuda a reducir la sensación de lentitud que algunos usuarios experimentaban al navegar por Windows 11. De hecho, varios reportes indican que el menú Inicio responde mucho más rápido que en versiones anteriores.

Los usuarios aún se resisten a dar el salto a Windows 11

Microsoft también mejoró la búsqueda y las descargas de aplicaciones

La actualización no se limita al menú Inicio. Windows Search también recibió mejoras importantes.

Ahora el sistema comenzará a mostrar resultados desde que el usuario escribe apenas dos caracteres, lo que agiliza considerablemente la búsqueda de programas, archivos y configuraciones.

Por otro lado, Microsoft solucionó problemas relacionados con las descargas desde Microsoft Store. En algunos equipos, la instalación de actualizaciones y aplicaciones podía tardar mucho más de lo esperado. Con este parche, las descargas deberían completarse de forma más rápida y consistente.

Windows 11 suma nuevas funciones para usuarios de PC y laptops

Además de las mejoras de rendimiento, la actualización incorpora varias funciones inéditas.

Una de las más llamativas es la compatibilidad con múltiples aplicaciones utilizando la misma cámara al mismo tiempo. Esto permitirá, por ejemplo, participar en una videollamada mientras otra aplicación también utiliza la webcam.

También llega Shared Audio, una herramienta que permite compartir audio simultáneamente con dos dispositivos Bluetooth compatibles.

Los usuarios que cuenten con equipos equipados con unidades de procesamiento neuronal (NPU) encontrarán nuevas opciones de monitoreo dentro del Administrador de tareas. Asimismo, quienes instalen Windows 11 desde cero ahora podrán personalizar el nombre de su carpeta de usuario durante la configuración inicial del sistema.

Microsoft corrige más de 200 vulnerabilidades de seguridad críticas

Aunque las mejoras de rendimiento son importantes, el cambio más relevante de esta actualización ocurre detrás de cámaras.

Microsoft confirmó que el parche corrige un total de 206 vulnerabilidades de seguridad. Muchas de ellas fueron catalogadas como graves o críticas, incluyendo fallos que podían permitir ejecución remota de código, robo de información, elevación de privilegios y suplantación de identidad.

Entre ellas destaca una vulnerabilidad identificada como CVE-2026-45657, considerada especialmente peligrosa debido a que afectaba directamente al núcleo del sistema operativo y contaba con una puntuación de riesgo de 9.8 sobre 10.

La compañía también señaló que el crecimiento de herramientas impulsadas por inteligencia artificial está acelerando la detección de vulnerabilidades, lo que obliga a reforzar constantemente la seguridad del sistema operativo.

¿Vale la pena instalar la nueva actualización de Windows 11?

Todo apunta a que sí.

Además de incorporar nuevas funciones, la actualización mejora aspectos que los usuarios utilizan todos los días, como el menú Inicio, las búsquedas y las descargas. Sin embargo, el verdadero motivo para instalarla son las más de 200 correcciones de seguridad incluidas en el paquete.

Aunque Windows 11 todavía tiene trabajo por delante para convencer a todos sus detractores, esta actualización representa uno de los avances más importantes que ha recibido el sistema operativo en los últimos meses.

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