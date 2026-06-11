Bandai Namco confirmó que Sword Art Online: Echoes of Aincrad tendrá una versión demo gratuita antes de su lanzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los jugadores podrán probar el esperado RPG semanas antes de su debut oficial.

La revelación tomó por sorpresa a la comunidad, pues muchos esperaban tener que esperar hasta julio para conocer el nuevo proyecto inspirado en la popular franquicia. Ahora, los usuarios de PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S tendrán la oportunidad de explorar Aincrad de forma anticipada.

¿Cuándo podrás jugar gratis Sword Art Online: Echoes of Aincrad?

Bandai Namco confirmó que la demo llegará primero a PC el próximo 15 de junio de 2026. Un día después, el 16 de junio, estará disponible también para los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Por ahora, la compañía no ha revelado cuánto contenido incluirá la prueba ni si será posible transferir el progreso a la versión final. Sin embargo, la posibilidad de probar el juego antes de su lanzamiento ya es suficiente para que miles de fans marquen la fecha en el calendario.

En caso de que no lo sepas, Echoes of Aincrad busca recrear como nunca antes la experiencia de vivir dentro del famoso castillo flotante que dio origen a la historia de Kirito y Asuna.

Los avances mostrados hasta ahora indican que los jugadores podrán crear su propio personaje, recorrer ciudades, mejorar equipamiento, aceptar misiones y enfrentarse a peligrosos enemigos mientras intentan sobrevivir dentro del MMORPG convertido en una trampa mortal.

Además, el juego incluirá exploración de distintos pisos de Aincrad, combates en tiempo real y una historia inspirada en los eventos más emblemáticos de la franquicia.

¿Cuándo sale Sword Art Online: Echoes of Aincrad?

La espera tampoco será demasiado larga. Bandai Namco confirmó que Sword Art Online: Echoes of Aincrad llegará oficialmente el 10 de julio de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Mientras tanto, los jugadores podrán descubrir si el proyecto realmente está a la altura de las expectativas cuando la demo gratuita se habilite este mes. Para muchos seguidores de la saga, podría ser la oportunidad perfecta para comprobar si estamos ante el mejor videojuego de Sword Art Online hasta la fecha.

Y tú, ¿estás emocionado por esta nueva versión de prueba? ¿Qué esperas ver en el demo de Echoes of Aincrad? Cuéntanos en los comentarios.

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