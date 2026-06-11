Asha Sharma confirmó esta semana lo que todos sospechábamos: la situación de XBOX es peor de lo que parecía y la compañía aún camina por la cuerda floja, a pesar de todos los ajustes recientes. Los pronósticos no son positivos, pues la directiva debe hacer cambios radicales para mantener el negocio a flote y, posteriormente, iniciar una verdadera nueva era para XBOX.

Conseguir dicho objetivo requerirá sacrificios importantes. De hecho, un reporte reciente asegura que Microsoft prepara otra ronda de despidos en su división de videojuegos. Una fuente confiable afirmó que esta decisión impactará en XBOX Game Studios, pues existe la posibilidad de que uno de sus equipos cierre sus puertas.

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XBOX cerraría uno de sus estudios en la ronda de despidos de julio

Asha Sharma reconoció que XBOX tiene problemas en todos los frentes. No ha podido alcanzar sus objetivos financieros, la crisis de memoria amenaza sus planes para la próxima generación, XBOX Game Pass se recupera lentamente y XBOX Game Studios no ha dado los resultados esperados por una mala organización.

De acuerdo con Jason Schreier, periodista de Bloomberg, todos estos y más factores orillarán a Microsoft a hacer otra ronda de despidos en XBOX. Se espera que la noticia se haga oficial en algún momento de julio y, de suceder, sería otro duro golpe para la compañía y sus fans.

Tom Warren, periodista de The Verge, reveló algo igual de alarmante: los despidos afectarían a XBOX Game Studios. Durante la gestión de Phil Spencer, la compañía apostó por una expansión agresiva con compras de estudios. También intentó fundar equipos con desarrolladores veteranos, pero fracaso.

Pese a ello, XBOX Game Studios creció a pasos agigantados, sobre todo con la compra de Bethesda y Activision Blizzard. Actualmente, es uno de los editores de videojuegos más grandes e importantes de la industria, pues ofrece un enorme abanico de títulos para todas las plataformas.

Uno de los estudios de XBOX podría tener los días contados y cerrar en julio

Las crisis de XBOX han llevado al cierre de múltiples estudios, lo que ha afectado la organización y el alcance de XBOX Game Studios. Warren afirmó que uno de sus equipos podría cerrar sus puertas como resultado de los despidos que se aproximan, aunque por ahora no se sabe con certeza qué estudio sería el afectado.

“Algunas fuentes sugieren que los recortes podrían incluso implicar el cierre de un estudio o cambios en la lista de estudios de Xbox”, compartió el periodista.

¿Qué estudios tiene XBOX y cuál podría estar en riesgo?

XBOX Game Studios es una organización enorme, que tiene en sus manos prestigiosos estudios como The Coalition, Mojang Studios, Playground Games, Ninja Theory, Halo Studios, Rare y Obsidian Entertainment. Asimismo, hay otros equipos que también han sorprendido a los jugadores con sus creaciones, como Compulsion Games, Double Fine, World’s Edge, Undead Labs, InXile Entertainment y Turn 10.

A esto hay que sumarle todos los estudios y la fuerza de desarrollo de Bethesda y Activision Blizzard King, que son responsables de algunas de las franquicias más importantes de XBOX. Debido a sus problemas, la compañía se vio obligada a cerrar The Initiative en 2025.

Anteriormente, Arkane Austin, Alpha Dog Games y Tango Gameworks también cerraron sus puertas, en una de las decisiones más criticadas por los jugadores. Ante la supuesta llegada de más despidos, se espera que otro equipo cierre este año, aunque por ahora es más un rumor que una certeza.

Se especula que XBOX podría sacrificar a alguno de sus estudios que se han mantenido en segundo plano durante los últimos años, como Compulsion Games, Double Fine o Turn 10, pero la realidad es que por ahora no hay nada confirmado. Tendremos que esperar para saber si el reporte sobre los despidos y el cierre de un estudios estaban en lo correcto.

XBOX Game Studios es una organización enorme difícil de gestionar y mantener en su estado actual

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