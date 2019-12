PUBG será más sangriento que nunca con su nueva actualización

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS se prepara para cerrar el año y su Temporada 5 con una importante actualización para consolas y PC.

PUBG Corp. escuchó el deseo de la comunidad del Battle Royale, así que para el update 5.3 hizo algunos ajustes que volverán al título un poco más sangriento. Es importante recalcar que la actualización ya está disponible para PC y llegará en las próximas horas a PlayStation 4 y Xbox One.

Compra PUBG en Amazon y Green Man Gaming:

Los desarrolladores mejoraron el efecto de la sangre, sobre todo en disparos a la cabeza que afecten el área del cuello. Así pues, ahora se generará un efecto visual más claro. La finalidad de esto no solo es hacer el juego más impresionante, pues servirá también para identificar con mayor claridad un impacto exitoso.

Además, si se le dispara a un personaje que se encuentre cerca de una pared, entonces ésta se llenará de salpicaduras de sangre. Por otro lado, las heridas de los personajes ahora serán una mejor pista sobre las partes del cuerpo en las que han sufrido daño.

PUBG Corp. también trabajó para que el tamaño de las salpicaduras de sangre esté unificado independientemente de la configuración de color que se use. La actualización hace otros cambios importantes, como la reducción del número máximo de máquinas expendedoras, que pasó de 15 a 10.

PC Players: Maintenance is complete and Update 5.3 is now live.



New blood effects, Weapon Mastery UI improvements, bug fixes and more are available on the live servers.https://t.co/5VGN7iamfu