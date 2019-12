Falcom anuncia The Legend of Heroes: Trails of the Beginning para PS4

Desde hace tiempo sabemos que Falcom trabaja en una nueva entrega de su franquicia The Legend of Heroes. La espera fue un poco larga, pero el estudio por fin reveló The Legend of Heroes: Trails of the Beginning, juego en desarrollo para PlayStation 4.

El estudio afirmó que se trata de un proyecto muy ambicioso, pues será un “punto de inflexión que llevará al fin de la serie”. El juego debutará en japón con el nombre de The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki. Estará disponible en el país asiático en el verano de 2020.

Por ahora, no hay detalles sobre su lanzamiento en nuestra región, pero lo más seguro es que tengamos que esperar varios meses más para su estreno. El juego reunirá a diversos personajes icónicos de la franquicia y ofrecerá una narrativa compleja gracias al sistema Cross Story.

Gracias a esta opción, los jugadores podrán alternar entre 3 rutas diferentes cuando quieran. De esta forma conocerán diversas historias que se desarrollarán de manera paralela. Además, The Legend of Heroes: Trails of the Beginning promete tener más de 50 personajes jugables. Abajo puedes ver uno de sus artes principales y su logo:

Falcom no trabaja únicamente en nuevos títulos, pues parte de su equipo está creando un motor de desarrollo. Toshihihiro Kondo, presidente de la compañía, confirmó la noticia durante una reciente junta con inversionistas.

El directivo detalló que la serie Legend of Heroes: Trails of Cold Steel usa el Phyre Engine, herramienta que pertenece a Sony Interactive Entertainment. Ahora, el estudio busca tener su motor, pero es un proyecto a largo plazo, así que falta bastante para conocer su potencial en futuros títulos de Falcom.

The Legend of Heroes: Trails of the Beginning está en desarrollo para PlayStation 4. Busca todas las noticias relacionadas con la franquicia JRPG en este enlace.

