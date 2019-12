Mesut Özil será retirado de PES 2020 en China por esta razón

Fanáticos del Arsenal que vivan en China tendrán que pasarse un trago amargo, puesto que se anunció que Mesut Özil, uno de los mejores jugadores de los gunners, será retirado de eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Esto debido a recientes comentarios políticos que lo metieron en problemas.

Si no sigues la prensa deportiva, te contamos que el pasado viernes Özil hizo una publicación en Twitter en la que criticó la detención masiva de musulmanes uigures en China. Según un reportaje de The Associated Press, existen campos masivos de detención de uigures en China y se dice que en ellos hay familias separadas, individuos encerrados y mujeres esterilizadas. Estas críticas provocaron una enorme molestia en territorio chino al punto de que fue cancelado un partido del Arsenal en este país.

La consecuencia del comentario del jugador no se quedó ahí. NetEase, distribuidor de eFootball Pro Evolution Soccer 2020 informó que tomó la decisión de retirar a Mesut Özil del juego de futbol. El argumento de la compañía es que el alemán lastimó a la población del país con “un comunicado extremista”.

“El discurso dañó los sentimientos de los fans chinos y violó el espíritu deportivo de amor y paz. ¡No entendemos, aceptamos o perdonamos esto!”, mencionó el distribuidor.

Por el momento, Konami no ha hecho ningún comentario sobre esta situación, pero se espera que sea una medida exclusiva para China. Por otro lado, los representantes de Özil tampoco se han pronunciado en torno a esta situación.

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.