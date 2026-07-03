Uno de los grandes retos de nuestro tiempo en los entornos escolares y en casa es el uso de dispositivos móviles por parte de menores de edad. Un smartphone puede ser una herramienta útil y un dispositivo de entretenimiento, pero si los padres no están al tanto, puede ser peligroso.

Es ahí donde el mercado puede presentar soluciones y Lenovo dio un paso muy importante con el lanzamiento del AI Student Phone.

Se trata del dispositivo que amaría todo padre, madre y profesor, pues solo cuenta con funciones básicas y se enfoca en el aprendizaje, así como en la localización del menor vía GPS.

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Lenovo y su teléfono para niños

Lenovo lanza el teléfono que amarán los padres y profesores. ¿Qué es el AI Student Phone?

Lenovo lanzó al mercado el AI Student Phone, un dispositivo móvil pensado para los niños y cuyos límites de uso están muy bien establecidos.

Este equipo no cuenta con redes sociales, tampoco tiene navegador web y ni videojuegos, de hecho, no se le puede instalar ninguna aplicación de este tipo.

En cuanto a diseño, el AI Student Phone se parece a los teléfonos que había hace 20 años y su pantalla es de 1.83 pulgadas con cristal resistente a los golpes y caídas. Cuenta con tecnología touch para escribir a mano.

Asimismo, cuenta con una batería de 1850 mAh y se conecta a redes 4G estándar, por lo que no necesita algún tipo especial de tarjeta SIM.

El Lenovo AI Student Phone, un producto que ofrece soluciones sociales y tecnológicas

La IA al servicio del aprendizaje y de la seguridad de los niños. ¿Cuánto cuesta este teléfono de Lenovo y en donde lo venden?

El concepto del AI Student Phone es que los niños tengan acceso a la tecnología, pero sin los riesgos que esta supone para este grupo de edad.

Es por eso que su sistema operativo aprovecha los avances de inteligencia artificial para ofrecer información en los entornos escolares.

Mediante un botón que activa el comando de voz, los niños pueden hacer preguntas sobre cultura general y temas académicos. También muestra fórmulas matemáticas y tiene acceso a un curso de inglés.

En materia de seguridad, también cuenta con un botón de emergencia y su tecnología de geolocalización GPS permite saber en dónde se encuentra el equipo en todo momento.

Lamentablemente, hay una mala noticia. El Lenovo AI Student Phone solo está a la venta en China y su precio es de $44 dólares, $768 pesos mexicanos.

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