Es común ver juegos con fan service enfocado en hombres. Pero estás equivocado si crees que no hay juegos de este tipo para el otro género y jugadoras con ganas de probar estas experiencias. Y son igual de pasionales que los hombres cuando se trata de sus husbandos; como muestra hay que ver la colosal polémica que se desató en la comunidad de jugadoras de Love and Deepspace.

Hace unos días, el estudio chino Papergames dio a conocer a Valko, que se sumaría a Xavier, Zayne, Rafayel, Sylus y Caleb como el nuevo interés amoroso con la que las jugadores podrían cumplir sus recónditas fantasías. Inesperadamente y sin importar los cientos de horas que el equipo de desarrollo pasó creando a este nuevo personaje, fue cancelado.

¿En qué consistió la polémica de Valko de Love and Deepspace?

Si bien el anuncio a algunas les causó sensaciones bonitas, aparentemente la mayoría sintió una reacción negativa tan grande que tomaron las antorchas y los picos para hacer a la desarrolladora entrar en razón y lo peor es que poco faltó para que esto fuera literal.

Precisamente la base de jugadores china no reaccionó bien al anuncio de Valko y no tardaron en protestar en frente de las oficinas principales de Papergames, que aunque es china tiene su sede en Singapur.

De acuerdo con reportes de jugadoras y portales chinos, las protestantes acudieron a las instalaciones y llevaron a cabo varias acciones que dejaban ver su descontento y desprecio, como la colocación una huella alusiva a Valko.

Ciertamente la pasión de los jugadores asiáticos están en otro nivel, sobre todo en títulos gachapón, y este tipo de prácticas no es poco común en aquellos países, pero las protestas de las jugadoras de Love and Deepspace llamaron mucho la atención porque incluso colocaron excremento de vaca para expresar su repudio a Valko.

El boicot también se reflejó en redes sociales del juego, que perdieron más de 1 millón de seguidores desde el anuncio del personaje.

¿Por qué Valko de Love and Deepspace fue tan odiado?

Las críticas principalmente se enfocaban en la apariencia del nuevo personaje, que para algunos apelaba a la base de jugadores de Occidente y su diseño no era tan atractivo; no obstante, no fue la única razón, sino que una buena parte argumentó que esto exponía otros problemas graves del juego, como ofrecer nuevos intereses amorosos mientras que los existentes están pobremente desarrollados o hasta en el olvido, aparte de las prácticas predatorias de Papergames y la tacañería con su base de jugadores.

Compañías de juegos como éste suelen tomar cartas en el asunto cuando se trata de problemas así de graves, pues hacen enojar a su principal mercado y de no hacerlo afectaría su relación y bolsillo a la larga.

Algunas jugadores enviaron excremento a Infold Games por Valko y otras lamentaron su cancelación (imagen vía reddit)

Desde luego, también hubo jugadores del otro lado, que protestaban por la cancelación de este nuevo personaje, argumentando que la base de jugadores asiáticos, pero principalmente chinos, no podía sofocar el deseo de los jugadores del resto del mundo. De esta manera, se dividió la comunidad del juego.

De hecho, se lanzó una petición para que el equipo de desarrollo diera marcha atrás a su decisión de cancelar a Valko. Pese a que hasta el momento está cerca de alcanzar las 90,000 firmas, los responsables del juego no han comentado nada al respecto.

“Si Infold es capaz de escuchar y hacer cambios para sus jugadores de China, sinceramente espero que también escuche a sus jugadores de la versión global”, comentó un usuario que firmó la petición. “Me encanta este juego; mientras que normalmente me aburro con otros títulos, éste se ha convertido realmente en algo a lo que dedico tiempo y esfuerzo”.

Jugadoras organizaron un “funeral” para despedirse de Valko

Pues bien, las jugadoras que perdieron a su interés amoroso sin siquiera conocerlo se organizaron para asistir a un funeral en las oficinas de Infold Games, otrora de fácil acceso, pero que tras estos incidentes fortaleció su seguridad.

"When I first arrived at the Diezhi building and saw that wall, I couldn't help but cry. A girl shared her chocolate with me, another girl was herself choked up as she comforted me and held my hand." pic.twitter.com/1Y66FfAnhV — 𝒔𝒖𝒛𝒖 (@pinkcrispss) July 1, 2026

Pese a que las fans del juego pudieron ver a Valko en escaso material promocional ilustrado y de video, se encariñaron con él y fue suficiente para darse cita en este lugar y acompañar a otras jugadoras que lamentaban la cancelación del personaje. Hubo algunas que llevaron ramos de flores cerca de un póster del candente hombre lobo.

This CN player posted a photo of herself holding a bouquet in front of the Infold building. The flowers were meant for the as a gesture of appreciation and love for Valko. However, as far as I understand, they couldn’t be accepted due to safety regulations.



The card reads:… pic.twitter.com/nhWUYSe0SV — Anna #BringValkoBack (@annavanarya) June 30, 2026

Por su parte, Infold Games ofrecerá 30 Deepspace Wishes a manera de compensación por la “decepción y disrupción” que causaron estos cambios y comentó se comprometió a desarrollar las experiencias duraderas de los actuales personajes, no agregar más y mantener un ritmo estable de la historia principal.

“De ahora en adelante, nos esforzaremos más, escucharemos con más atención y haremos todo lo posible por honrar la confianza que han depositado en nosotros”, mencionó el equipo de desarrollo en su comunicado incluyendo la etiqueta #LADSValkoCanceled. “Seguiremos centrados en brindarles la experiencia que merecen: una llena de amor, donde cada momento en Linkon City pueda convertirse nuevamente en un recuerdo alegre y preciado”.

¿Qué te parece la polémica de Love and Deepspace?, Cuéntanos en los comentarios.

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