Los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos ya comenzaron en GTA Online, y durante las próximas semanas los jugadores podrán aprovechar una gran cantidad de recompensas, artículos gratuitos y descuentos especiales.

Entre los incentivos más destacados se encuentran el cañón de pirotecnia y el mosquete, que podrán obtenerse sin costo en la Camioneta de armamento, además de promociones en vehículos, propiedades, aeronaves y contenido de temática patriótica.

La actualización semanal también marca la última oportunidad para participar en el programa Coleccionista de bellas artes, una actividad que permite conseguir bonificaciones de hasta GTA$ 1,500,000 antes de que finalice el evento el 13 de julio.

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GTA Online ofrece armas gratis y recompensas dobles por tiempo limitado

Como parte de la celebración, Rockstar activó bonificaciones en varias actividades del modo online. Hasta el 13 de julio, los jugadores podrán obtener el doble de GTA$ y RP en Corredor (Remix), la Serie de la comunidad, los contratos de Ammu-Nation y las misiones de venta del búnker.

Las misiones de investigación del búnker también otorgan el doble de dinero, reputación y progreso de investigación. Además, quienes completen tres de estas misiones recibirán el traje Jock Cranley y una recompensa adicional de GTA$ 100,000.

Por otra parte, la Serie de carreras acrobáticas entrega triple de GTA$ y RP, mientras que las Guerras comerciales recompensan con las gorras Pisswasser, Benedict, Patriot y Supa Wet, además de la camiseta Estatua de la Felicidad.

Descuentos en vehículos, propiedades y contenido patriótico

El evento también incluye una amplia selección de rebajas inspiradas en el Día de la Independencia. Los jugadores encontrarán 40% de descuento en ropa, máscaras, conjuntos, pinturas de diseño, humo patriótico para neumáticos y paracaídas, así como en diversos accesorios con temática estadounidense.

Las promociones también abarcan una larga lista de vehículos y propiedades:

70% de descuento en aeronaves como Mammoth Avenger, B-11 Strikeforce, RO-86 Alkonost, RM-10 Bombushka y Buckingham Luxor

Hasta 60% de descuento en agencias, hangares y varios vehículos especiales como el Declasse Scramjet, Imponte Deluxo y Pegassi Toreador

40% de descuento en búnkeres y todas sus mejoras.

Descuentos adicionales en deportivos y superdeportivos como el Grotti Furia, Grotti X80 Proto, Progen Emerus, Överflöd Zeno y muchos más

En la Camioneta de armamento, los jugadores podrán reclamar gratis el cañón de pirotecnia y el mosquete, además de aprovechar un 40% de descuento en el rifle pesado.

Finalmente, los suscriptores de GTA+ también recibirán beneficios exclusivos, incluyendo ropa temática del Día de la Independencia, un Ocelot Stromberg gratuito en el Club de coches de Vinewood, pinturas camaleón sin costo y un descuento de GTA$ 2,000,000 en una mansión de Vinewood Hills, entre otras ventajas.

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