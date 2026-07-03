Los suscriptores de Amazon Prime ya tienen una nueva razón para celebrar. Prime Gaming confirmó los 12 juegos gratis que regalará durante julio de 2026 y, como ya es tradición, todos los títulos que reclames serán tuyos para siempre, incluso si más adelante cancelas tu membresía.

La selección de este mes apuesta por una gran variedad de géneros. Hay RPG tácticos, aventuras narrativas, escape rooms, juegos de terror psicológico e incluso propuestas independientes que han recibido muy buenas críticas. Además, Amazon Luna también ampliará su catálogo con uno de los juegos más destacados de 2025.

Prime Gaming regalará 12 juegos para PC durante julio

Los juegos estarán disponibles en distintas fechas a lo largo del mes y podrán reclamarse mediante códigos para GOG, Epic Games Store, Amazon Games App y Legacy Games.

Disponibles desde el 2 de julio

CyClones (GOG)

LoneStar (Epic Games Store)

Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)

Disponibles el 9 de julio

Still There (GOG)

Regular Factory: Escape Room (GOG)

Disponibles el 16 de julio

Poly Vita (Legacy Games)

Framed Collection (GOG)

Escape Academy (Epic Games Store)

Disponibles el 23 de julio

In Sound Mind (Amazon Games App)

Mystic Academy: Escape Room (GOG)

Disponibles el 30 de julio

Zoria: Age of Shattering (GOG)

Weakless (GOG)

Uno de los mejores juegos de 2025 llega a Amazon Luna

Las novedades no terminan con Prime Gaming. Durante julio, Amazon Luna incorporará cinco nuevos juegos a su catálogo, encabezados por Dispatch, una aventura narrativa desarrollada por AdHoc Studio que fue considerada por muchos jugadores y medios especializados como una de las grandes sorpresas de 2025.

En este título controlas a un superhéroe que, tras perder su lugar en la acción, termina trabajando detrás de un escritorio administrando un equipo de héroes. Tus decisiones cambian el desarrollo de la historia, por lo que cada partida puede ofrecer resultados distintos.

Los nuevos juegos que llegarán a Luna son:

Dispatch

Sonic Mania Plus

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures

YouTuber’s Life

Arcade Paradise

¿Los juegos gratis de Prime Gaming se conservan para siempre?

Sí. Ese sigue siendo uno de los mayores atractivos del servicio. A diferencia de otros catálogos por suscripción, los títulos que reclames mediante Prime Gaming permanecerán en tu biblioteca de forma permanente. En otras palabras, seguirás teniendo acceso a ellos incluso si en el futuro decides cancelar tu suscripción de Amazon Prime.

Con una combinación de RPG, estrategia, terror, rompecabezas y aventuras, julio se perfila como uno de los meses más completos del año para los usuarios de Prime Gaming, especialmente para quienes buscan ampliar su biblioteca sin gastar un peso adicional.

Y tú, ¿vas a descargar alguno de estos juegos? Cuéntanos en los comentarios.