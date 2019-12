Guía navideña del gamer 2019

Ah, Navidad, sin duda la época más hermosa del año. Una de las grandes razones por las que a la gente le parece tan mágica la Navidad es porque pasa tiempo con sus seres queridos, platicando, bromeando y jugando. La época navideña también es el pretexto perfecto para dar y recibir regalos. Y si ya te están agarrando las prisas, no te preocupes: en LEVEL UP creamos esta guía en la que te mostramos las mejores consolas, y los mejores videojuegos y accesorios que le puedes dar a tus familiares o amigos en estos días. O ¿por qué no?, también puedes usarla para decidir qué pedir. Tal vez las cosas no estén tan baratas como en el Buen Fin, pero puedes estar seguro de que aquí encontrarás artículos que le encantarán a quien los reciba. ¡Comencemos!

NOTA: los precios indicados son los listados a la hora de la publicación de este artículo, por lo que podrían variar sin previo aviso.

Nintendo

Nintendo Switch es la consola familiar y de reunión local por excelencia, tanto por su portabilidad como por su excelso catálogo de juegos cooperativos y de fiesta. Ya sea la versión regular o la Lite, un nuevo Nintendo siempre será una buena elección para regalar.

Consola:

Nintendo Switch Lite Turquesa con 21% de descuento (ahorras $1250 MXN)

El Nintendo Switch Lite es un presente perfecto para los niños o para los gamers que gustan de jugar en modo portátil. Esta consola es muy llamativa, está fabricada con diseño y materiales duraderos y lo mejor de todo es que es significativamente más barata que su hermana mayor. Lo único que debes considerar es que no puede conectarse al televisor, no tiene HD Rumble y no tiene Joy-Cons desmontables. Sin contar eso, tienes la experiencia completa de un Nintendo Switch.

Otras consolas:

Nintendo Switch Gris versión 1.1 | Precio: $6998 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Nintendo Switch Lite Amarillo | Precio: $4807.08 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Nintendo Switch Neón versión 1.1 | Precio: $7199 MXN | COMPRA AQUÍ

Juegos:

El catálogo de títulos de Nintendo Switch es igual o quizá más impresionante que el de PlayStation 4. A continuación te dejamos una lista de juegos de excelencia que son el regalo perfecto ya sea debido a que ofrecen una genial experiencia para un jugador o porque son increíbles para ser disfrutados entre 2 o más personas.

Pokémon Sword con 30% de descuento (ahorras $450 MXN)

Después de más de 20 años, Pokémon finalmente llegó a una consola casera. Gracias al poder del Switch, Pokémon Sword es en definitiva la versión de esta franquicia que mejor se ve. ¡En este juego podrás visitar la grandiosa región de Galar (que está basada en el Reino Unido), cocinar curry con tus compañeros, visitar la inexplorada Área Silvestre, conseguir un montón de criaturas nuevas y realizar el desafío de los gimnasios para convertirte en el gran campeón!

Otros juegos:

Accesorio:

Estación de carga HyperX ChargePlay Quad para Joy-Cons con 7% de descuento (ahorras $47 MXN)

Si estamos hablando de jugar en familia, seguramente llegará el punto en que tus Joy-Cons se queden sin batería. Por supuesto, puedes cargarlos conectándolos al Switch y poniéndolo en su base, pero ¿qué pasa si tienes más de un par? En ese caso, lo que necesitas es la estación de carga HyperX. Este útil accesorio te permite cargar hasta 4 Joy-Cons al mismo tiempo, tiene un bonito diseño y hasta te avisa cuando ya están listos para que puedas regresar a la acción.

Otros accesorios:

PlayStation

Si Nintendo Switch es la mejor consola para jugar en familia, entonces PlayStation es la mejor consola para jugar títulos con excelente narrativa, gameplay e impresionante calidad gráfica. La lista de exclusivos del PlayStation 4 es ridícula y, en combinación con soporte de desarrolladores terceros, te ofrece una gran cantidad de experiencias que no puedes disfrutar en ningún otro lugar.

Consola:

PlayStation 4 Slim 1 TB + Horizon Zero Dawn, Days Gone, Grand Theft Auto V y Fortnite pack con 38% de descuento (ahorras $3000 MXN)

Al PS4 le va tan bien que Sony se ha dedicado en los últimos años a lanzar megapaquetes que incluyen varios juegos y contenido extra. En este bundle te llevarás Horizon: Zero Dawn y Days Gone, 2 de los mejores exclusivos de la consola; más Grand Theft Auto V, uno de los mejores títulos de la década y contenido adicional para el juego del momento: Fortnite. La suscripción a PS Plus solo es la cereza en el pastel. Si quieres regalar mucho con poco dinero, esta es la oportunidad perfecta.

Otras consolas:

PlayStation 4 Slim de 1TB + Uncharted Collection, Call of Duty Modern Warfare, y Crash Bandicoot N-Sane Trilogy | Precio: $6990 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ PlayStation 4 Pro de 1TB + Death Stranding | Precio: $11474.15 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ PlayStation 4 Pro de 1TB + Fortnite Neo Versa Pack | Precio: $6999 MXN | COMPRA AQUÍ

Juegos:

Desde ser un superhéroe hasta un Indiana Jones mejorado, una cazadora de robots-dinosaurio o un joven con el poder de cambiar el corazón de la gente, los exclusivos de PlayStation tienen algo para todos los gustos.

Death Stranding con 25% de descuento (ahorras $450 MXN)

Después de casi 4 años de espera, el nuevo proyecto de Hideo Kojima ya está aquí. Death Stranding es un título divisivo como ningún otro, siendo llamado una obra maestra por algunos y un tedio sin fin por otros. Lo que es innegable es que es una experiencia única y si eres de esos que le gusta probar cosas muy diferentes, entonces no te lo puedes perder. La larguísima campaña asegura que quien reciba esto como regalo tendrá incontables horas de disfrute.

Otros juegos:

Accesorios:

Dualshock 4 + Fortnite Neo Versa Pack con 26% de descuento (ahorras $354 MXN)

Sí, sabemos que no a todo mundo le gusta Fortnite, pero si estás pensando en comprar o regalar un control de PS4, entonces esta es la mejor oferta que encontrarás. Este bundle cuesta casi lo mismo que otros modelos de control, con la diferencia de que incluye monedas-V y skins exclusivas para el Battle Royale del momento. Ya seas tú o tu primito, alguien puede sacar ventaja de este descuento.

Otros accesorios:

Xbox

Si Nintendo tiene el encanto y PlayStation los exclusivos, entonces Xbox ofrece el ahorro. No encontrarás consolas más baratas que los bundles de Xbox One, los cuales son tantos y tan variados que seguramente encontrarás uno que se ajuste a tu gusto. ¿Modelo S o X? ¿Con bahía para disco o sin ella? ¿Con cuántos y cuáles juegos? Tú decides y, de paso, te saldrá bastante barato.

Consola:

Xbox One S 1TB + Star Wars Jedi: Fallen Order con 40% de descuento (ahorras $3000 MXN)

Para ejemplificar lo anterior te mostramos un Xbox One S de nada más y nada menos que 1TB de almacenamiento que incluye el novísimo Star Wars Jedi: Fallen Order que no tiene ni un par de meses en el mercado. Esta consola es el regalo perfecto para cualquier amante del universo de George Lucas o para los fanáticos de los títulos multijugador. Debido a que Latinoamérica es fanática del Xbox, el One S es perfecto para conocer gente en línea que hable español.

Otras consolas:

Xbox One S 1TB + 2 Controles Inalámbricos | Precio: $6299 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Xbox One S 1TB All Digital Edition + 3 juegos | Precio: $3999 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Xbox One S 1TB + Colección completa de Gears of War (1 al 5) | Precio: $4999 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Xbox One S 1TB + Forza Horizon 4 y DLC de LEGO | Precio: $4699 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 y DLC de LEGO | Precio: $7699 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Xbox One X 1TB + The Division 2 | Precio: $7899 MXN | COMPRA AQUÍ

Juegos:

Es cierto, tal vez Xbox no haya tenido muchos juegos exclusivos esta generación, pero sí hay algunos y vaya que son buenos. El claro ejemplo es Gears 5, la continuación de la popular franquicia de acción y aventura, la cual ahora te pondrá en los zapatos de Kait Díaz, una superviviente que debe escapar de la guerra pero que poco a poco empieza a descubrir que tiene una íntima relación con los Locust. Si la frenética campaña no te es suficiente, debes recordar que este título también brilla por sus variados y divertidos modos multijugador.

Otros juegos:

Accesorios:

Estación de carga dual para Xbox One AmazonBasics

Al igual que como ocurre con los controles de Switch, en Xbox es muy posible que te quedes sin batería en el control debido a la gran variedad de títulos multijugador. Para esos horribles casos, basta con que coloques tus mandos en esta estación de carga dual de AmazonBasics. Naturalmente, el accesorio acepta 2 controles y si la oferta aún no te convence tal vez sí lo hagan los 2 paquetes de baterías incluidos.

Otros accesorios:

Control Inalámbrico Xbox One Blanco| Precio: $990 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Control Alámbrico para Xbox One PDP | Precio: $799 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Disco Duro externo 2 TB Xbox Edition Seagate | Precio: $2039 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Adaptador inalámbrico para Windows de Xbox | Precio: $699 MXN | COMPRA AQUÍ

Tarjetas de regalo:

Membresía Xbox Live Gold de 3 meses | Precio: $220 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Membresía Xbox Live Gold de 6 meses | Precio: $ MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Membresía Xbox Live Gold de 12 meses | Precio: $899 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Tarjeta Xbox Live $1000 MXN | Precio: $900 MXN | COMPRA AQUÍ

Realidad Virtual

Paquete de realidad virtual:

Paquete Firewall: Zero Hour + Aim Controller para PSVR

La realidad virtual tiene un objetivo principal: la inmersión. Y si un buen headset ya te lleva a otros mundos visual y auditivamente, lo que resta es que también puedas hacerlo por medio del tacto. Para ello, te recomendamos este increíble bundle para el PlayStation VR. Si ya cuentas con el headset de realidad virtual de Sony, el Aim Controller sirve para que puedas experimentar todos esos juegos de disparos con una poderosa metralleta en lugar de un simple control. Para complementar la experiencia, este paquete también incluye Firewall: Zero Hour, el shooter táctico más activo de la comunidad VR de PlayStation.

Otros paquetes de realidad virtual:

Lenovo Star Wars: Jedi Challenges | Precio: $1998 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Oculus Go 32 GB | Precio: $3999 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Oculus Go 64 GB | Precio: $4399 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ Oculus Rift + Touch System | Precio: $7099 MXN | COMPRA AQUÍ

| COMPRA AQUÍ PSVR Showcase Charge & Display Stand | Precio: $792.2 MXN | COMPRA AQUÍ

Funkos

Hasta ahorita todo se ha tratado de videojuegos, pero por supuesto que eso no es todo. ¡Los coleccionistas o los niños también apreciarán un Funko como regalo, ¿que no? Como sabes, los Funkos son figuras coleccionables estilo chibi que te permiten tener en exhibición tus personajes favoritos de prácticamente cualquier franquicia de videojuegos popular que te imagines.

Libros

Todo buen gamer sabe apreciar el arduo trabajo que significa diseñar los personajes y los mundos de los mejores videojuegos. Por eso, y para finalizar esta guía, te recomendamos los siguientes libros de arte, los cuales muestran arte conceptual, bocetos, entrevistas y revelan todo lo que conlleva el proceso de pensar en una idea, plasmarla en papel y finalmente llevarla a lo digital.

